Les Sénateurs impuissants face au Wild

Le Wild du Minnesota a clairement un faible pour les équipes canadiennes puisqu’il a enregistré ses trois gains cette saison face à elles.

Après les Canucks de Vancouver et le Canadien de Montréal, ce fut au tour des Sénateurs d’Ottawa de goûter à sa médecine, jeudi soir au Centre Canadian Tire, étant vaincus 4 à 2. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

Les efforts en attaque du Wild ont été trop importants pour le gardien Anton Forsberg, qui a cédé trois fois sur 39 lancers. Mats Zuccarello et Kirill Kaprizov – tous deux auteurs de leur cinquième réussite de la campagne – et Ryan Hartman l’ont déjoué au cours des deux premiers engagements.

Le Québécois Frédérick Gaudreau a quant à lui fermé les livres dans un filet désert, alors que son équipe se défendait en désavantage numérique.

Le Wild a mis fin à la série de quatre victoires des Sénateurs. Les hommes de D.J. Smith ont ouvert la marque par l’entremise d’Alex DeBrincat après 3 min 47 s et Thomas Chabot a aussi secoué les cordages.

Devant le filet des visiteurs, Marc-André Fleury a effectué 27 parades.

Les Flyers continuent de surprendre

À Philadelphie, les Flyers ont poursuivi leur impressionnant début de saison en défaisant les Panthers de la Floride 4 à 3.

Il s’agit déjà de la cinquième victoire des Flyers, qui disputaient un septième match.

Deux buts en l’espace de 72 secondes, au deuxième vingt, ont finalement fait la différence en faveur des favoris de la foule. Avec un pointage de 2 à 2, Zack MacEwen a d’abord donné les devants aux siens, puis Joel Farabee a donné un léger coussin à ses coéquipiers.

Farabee, tout comme Kevin Hayes et Travis Konecny, ont été les plus productifs des Flyers, avec deux points chacun, alors que Tony DeAngelo et Scott Laughton ont été les autres buteurs des vainqueurs, au premier engagement. Ils ont ainsi fait la vie dure au gardien Sergei Bobrovsky, qui a cédé quatre fois sur 22 lancers.

À l’autre bout de la patinoire, Carter Hart a été mis à rude épreuve, mais il s’est dressé devant 48 des 51 tirs adverses. Il a été déjoué par Gustav Forsling et Josh Mahura, au premier vingt, ainsi que Brandon Montour, en troisième période.

