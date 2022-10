La fin du processus de reconstruction à Buffalo?

BUFFALO - La saison n’est encore qu’au stade embryonnaire, mais après une décennie de vache maigre, les Sabres semblent sur le point de se relancer.

On est encore loin de prétendre aux grands honneurs dans la ville qui a adulé Gilbert Perreault, Daniel Brière et Bill Hajt, mais on devrait assurément lutter pour une place en séries éliminatoires. «Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver», a souvent répété un grand philosophe.

«On a le sentiment qu’on est enfin en train de prendre la bonne direction. L’an dernier, on a jeté les bases de ce que l’on veut bâtir en connaissance une excellente fin de saison», a raconté Dylan Cozens, au terme de l’entraînement matinal des Sabres.

Effectivement, ceux-ci ont remporté 14 de leurs 24 derniers matchs du calendrier, ne subissant que sept revers en temps réglementaire.

Groupe serré

Mine de rien, les années à gratter les fonds de classement ont permis aux Sabres de mettre sur pied le noyau de jeunes joueurs prometteurs sur lesquels ils devraient pouvoir compter pendant plusieurs saisons.

Pas moins de 12 choix de premier tour portent l’uniforme bleu et or en ce début de campagne, dont la majorité est âgée de 23 ans et moins.

«On est plusieurs à être arrivé dans la ligue en même temps. Je crois que ça aide au cheminement de l’équipe, car on apprend à gagner ensemble et on traverse les épreuves ensemble», a souligné Cozens, choix de premier tour des Sabres (7e au total) en 2019.

À 22 ans, Rasmus Dahlin amorce déjà sa cinquième saison à Buffalo. Tout premier choix de l’encan de 2018, il est le général avec un temps d’utilisation moyen de 24 min 43s.

«On a un groupe de jeunes joueurs excitants qui adore compétitionner. On est plusieurs gars du même âge, donc on est un groupe tissé serré. On sait à quoi s’attendre de chacun de nous et on se tient les uns, les autres», a fait valoir le Suédois.

Mise en garde

Cela dit, la fougue de la jeunesse rend parfois aveugle. Les Sabres abattent du bon boulot en ce début de saison, mais ce n’est que lorsque l’équipe traversera une véritable tempête qu’on verra si elle est prête à passer à l’autre niveau.

«Nos jeunes joueurs obtiennent probablement des rôles plus grands que s’ils évoluaient au sein d’autres formations, a indiqué Alex Tuch, acquis de Vegas, il y a un an, dans la transaction impliquant Jack Eichel. C’est de l’expérience en banque.»

«Mais le processus suit encore son cours. On est la plus jeune équipe du circuit, a poursuivi l’attaquant de 26 ans. Et on le serait davantage si on n’avait pas M. Craig Anderson (41 ans) dans notre équipe.»

Une déclaration qui avait des airs de mise en garde pour ses jeunes coéquipiers qui pourraient faire l’erreur de croire qu’ils sont arrivés.

Choix de premier tour des Sabres

Owen Power 1er 2021 D

Jack Quinn 8e 2020 D

Dylan Cozens 7e 2019 C

Rasmus Dahlin 1er 2018 D

Casey Mittelstadt 8e 2017 C

Zemgus Girgensons 14e 2012 AG

Choix de premier tour provenant d’ailleurs

Peyton Krebs 17e 2019 Vegas C

Henri Jokiharju 29e 2017 Chicago D

Tage Thompson 26e 2016 St.Louis AD

Alex Tuch 18e 2014 Minnesota AD

Jeff Skinner 7e 2010 Caroline AG

Kyle Okpsoso 7e 2006 Islanders AD