Le karaté n’est plus hors-la-loi au Québec

Karaté Québec s’est dit soulagé et heureux d’apprendre que les combats soient de nouveau légaux dans la pratique de la discipline, après que le gouvernement ait réglé une irrégularité au Code criminel, jeudi.

À la mi-octobre, le flou entourant l’interprétation de l’article 83.2.a avait entraîné le report de la Coupe Québec. En raison de la non-sélection du sport aux Jeux olympiques de 2024, les combats de karaté amateur étaient devenus illégaux dans le cadre de compétitions, et ce, depuis environ un an.

Par décret, le gouvernement du Québec a depuis octroyé une exemption à la loi à la fédération, comme plusieurs autres provinces l’ont fait dans la dernière décennie.

«C’est un grand soulagement pour l’ensemble de la communauté du karaté québécois dont l’inquiétude, des derniers jours, battait son plein», a admis par voie de communiqué le président de Karaté Québec, Stéphane Rivest.

La Coupe Québec, la première étape de sélection pour les Jeux d’hiver du Canada de 2023, se tiendra dans les prochaines semaines, a-t-il été confirmé. Les secondes s’égrenaient, à l’approche de cette compétition nationale. Le dévoilement du nouveau gouvernement a toutefois retardé les choses.

Le dossier a été repris rapidement par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest. Au cours des dernières semaines, Karaté Québec a poursuivi ses démarches afin de sensibiliser le ministère aux «contrecoups sur le continuum de développement des karatékas du Québec».

«J’étais bien conscient du contexte postélectoral dans lequel nous nous trouvions et de l’impact de la formation d’un nouveau caucus sur la rapidité d’agir du gouvernement», a précisé Rivest. Toutefois, je voyais le temps filer et les chances de qualifications des athlètes diminuer après tous les efforts déployés pour atteindre leur but, ça m’arrachait le cœur!».