LCF: un trophée à la portée d’un Alouette

Le plaqueur offensif Landon Rice est le candidat des Alouettes de Montréal à l’obtention du trophée Jake-Gaudar, qui récompense le joueur de la Ligue canadienne de football (LCF) ayant le mieux incarné les valeurs propres aux anciens combattants du pays.

Rice figure parmi les partants réguliers des Moineaux depuis l’an passé et a été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles de la section Est lors des saisons 2021 et 2022. À l’extérieur du terrain, il œuvre au sein de son entreprise de construction et offre des emplois à des coéquipiers, anciens ou actuels. Agissant aussi comme entraîneur bénévole et gardien de sécurité, il a contribué à la création d’une aire de jeux à la garderie de ses enfants, a rappelé la LCF par voie de communiqué.

Par ailleurs, l’ancien secondeur des Alouettes Henoc Muamba est le représentant des Argonauts de Toronto pour cette distinction accordée depuis 2010 et nommée en l’honneur du commissaire ayant demeuré le plus longtemps en poste. Le nom du récipiendaire sera dévoilé le 17 novembre à Regina, à l’occasion du gala annuel de la LCF.