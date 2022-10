Est-ce la fin de la belle histoire des Phillies?

Publié aujourd'hui à 09h01

Mis à jouraujourd'hui à 09h01

On a beau analyser les chiffres, les joueurs et les tendances dans le monde du baseball, il y a trop de facteurs qui nous échappent et qui nous amènent un lot de surprises en séries. Je n’aurais jamais cru possible que les Phillies puissent se rendre en Série mondiale et d’ailleurs, je ne les avais pas choisis pour les battre les Cards, les Braves et les Padres. Mais ils avaient le vent dans les voiles en fin de saison et tout semble cliqué depuis le changement de gérant.

Mais ils se préparent maintenant pour leur plus gros test des séries, alors que les Astros partent largement favoris pour la Série mondiale au niveau des parieurs. Cependant, les amateurs de baseball n’ont pas oublié la tricherie des Astros en 2017 et préféreraient voir les Phillies gagner. On jette un œil sur les deux équipes en présence.

Des Phillies inspirés

Ce sont les Astros qui auront l’avantage du terrain pour cette série, en vertu de leurs 19 victoires supplémentaires en saison régulière. Mais ce n’est pas quelque chose qui semble intimider les Phillies depuis le début des séries, loin de là, ils n’ont eu l’avantage du terrain dans aucune série.

Avec leur victoire en 5 matchs face aux Padres, les Phillies ont eu le temps de reposer leurs 2 meilleurs bras chez les partants, Zach Wheeler et Aaron Nola, en vue des deux premiers matchs à Houston. C’est après que ça se complique pour la troupe de Rob Thompson. Si Ranger Suarez représente un 3e partant potable, on ne sait jamais trop de quoi s’attendre de Noah Syndergaard et Bailey Falter. En relève, les Dominguez, Alvarado et Robertson ont fait un travail plus qu’honnête, mais auront un très bon défi face à l’alignement des Astros.

Offensivement, Bryce Harper a vraiment été le meneur et méritait amplement son titre de joueur par excellence de la série de championnat. Plusieurs autres joueurs comme Schwarber, Hoskins et Segura ont obtenu des coups sûrs importants depuis le début des séries, mais personne n’a eu autant d’importance que Harper, qui en est à la 4e année d’un contrat de 13 ans-330 millions avec les Phillies.

Ne pas changer la recette

Les Phillies ont été impressionnants lors de leurs parcours en série avec des coups sûrs opportuns et des performances sur la butte, beaucoup plus constante qu’en saison régulière. Et ça devra continuer pour espérer soulever le gros trophée. Rob Thomson est un gérant calme et a changé l’attitude dans le vestiaire depuis qu’il a remplacé Joe Girardi. Il semble peser sur le bon bouton à chaque décision importante et devra continuer à le faire.

Mais le prochain défi sera de taille pour les Phillies. Même si les Cards, les Padres et surtout les Braves étaient des adversaires de qualité, aucun d’entre eux n’était aussi talentueux que les Astros.

Des Astros invaincus

Si les Phillies représentent la surprise des séries, c’est tout le contraire pour les Astros, qui étaient attendus en Série mondiale. Les hommes de Dusty Baker ont dominé les Mariners et les Yankees et ont un dossier immaculé de 7-0 dans les séries jusqu’ici. Depuis la création du meilleur deuxième, jamais une équipe n’a réussi à gagner une Série mondiale sans perdre un seul match. Alors les Astros pourraient passer à l’histoire, mais ce ne sera pas de tout repos face aux Phillies.

Ce qui est le plus surprenant dans leur série de victoires, c’est que les Astros n’ont pas eu grand-chose en attaque de leur premier frappeur Jose Altuve qui est 3 en 34 avec une maigre moyenne de ,094! Mais tour à tour, les Alvarez, Bregman et Gurriel ont obtenu des gros coups sûrs pour aider les Astros à gagner. Et que dire de la recrue Jeremy Pena, qui joue du baseball inspiré autant en attaque qu’en défense et a mérité, avec justesse, le titre de joueur par excellence de la série de championnat de la Ligue américaine.

Dominance sur la butte

Mais c’est sur la butte que les Astros ont excellé depuis le début des séries. Même si les partants ont été bons sans être dominants, c’est la relève qui fait flèche de tout bois. Dusty Baker a souvent été critiqué dans sa carrière pour sa gestion des lanceurs, mais jusqu’il ici il maîtrise la situation de main de maître, sans abuser de ses meilleurs bras. Évidemment, le fait d’être presque toujours en avance dans les matchs et les séries ne peut certainement pas nuire.

Encore plus impressionnant pour la relève des Astros, c’est qu’il n’y a aucun lanceur gaucher dans l’enclos. Et il n’y a pas de vedette non plus, mais les Pressley, Montero, Stanek et Abreu ont tous eu leurs mots à dire dans les succès de l’équipe sur la butte. Sans oublier que les Astros ont une excellente rotation avec, Justin Verlander, Framber Valdez, Lance McCullers et Christian Javier.

Pour Dusty

Dusty Baker a connu beaucoup de succès comme gérant avec les Cubs, les Reds, les Nationals, les Giants et maintenant les Astros, mais surtout en saison régulière. S’il a déjà gagné la Série mondiale comme joueur avec les Dodgers en 1981, il n’a jamais amené son club jusqu’au bout en 25 saisons comme gérant. Maintenant âgé de 73 ans, il pourrait donc s’agir de sa dernière chance.

J’ai manqué de respect envers les Phillies en les mettant perdant lors des trois premières rondes des séries. Mais je n’ai pas le choix de croire que la belle histoire des Phillies va se terminer en Série mondiale. Les Astros me semblent plus talentueux et plus expérimentés et je pense que Dusty Baker pourra finalement savourer un premier championnat comme gérant.

Les Astros en 6