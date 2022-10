Lors de sa chronique à JiC, jeudi, Renaud Lavoie a souligné son incompréhension face à la situation des Coyotes de l'Arizona. Le journaliste de la chaîne TVA Sports y voit d'ailleurs une injustice pour des marchés canadiens.

«Tu ne peux pas me faire croire que Québec et Hamilton, c'est moins payant que ce qu'on est en train de vivre en ce moment. À un moment donné, il faut arrêter.

«Les propriétaires continuent de subventioner une organisation qui ne fonctionne pas. L'Association des joueurs n'a personne pour regarder Gary Bettman dans les yeux et lui dire : "Non, on n'ira pas jouer là".»

Une décision qui porte fruit à Buffalo

En juin 2020, les dirigeants des Sabres ont fait table rase en congédiant pas moins de 22 membres de l'organisation, dont le directeur général et ses adjoints. Renaud Lavoie estime que plusieurs mois plus tard, ces changements sont visibles sur la glace.

«Il y avait un problème de culture dans l'organisation. On avait congédié plein d'entraîneurs et de directeurs généraux dans les dernières années pour essayer de la changer, sans succès. Il s'est passé quelque chose l'an dernier avec l'arrivée d'Alex Tuch et ç'a amené un vent nouveau à l'équipe.»

Les Sabres ont récolté quatre victoires à leurs six premiers matchs cette saison.

