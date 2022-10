Vasyl Lomachenko mérite de l'attention, mais pas Jake Paul!

Dans le balado «Le dernier round» cette semaine, Russ Anber est en direct de New York pour le retour dans le ring de l'un des meilleurs boxeurs du monde, l'Ukrainien Vasyl Lomachenko, qui se frottera ce week-end à l'Américain Jamaine Ortiz au mythique Madison Square Garden.

Si Anber croit que Lomachenko mérite l’attention des fans, il pense tout le contraire de l'Américain Jake Paul, l’ancienne vedette de Vine et de YouTube maintenant aussi connue comme boxeur, qui a rendez-vous au même moment que Lomachenko avec une ex-star de l'UFC, le Brésilien Anderson Silva, au Gila River Arena de Glendale, en Arizona. Russ s’est d’ailleurs fâché contre les admirateurs de Paul en cours d’émission. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«On parlait de Lomachenko, un vrai boxeur, et là tu me niaises avec Paul. On devrait annoncer à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes des fans de boxe, de la vraie boxe, pas de la boxe de YouTube, des fraudes, des imposteurs, de celebrity boxing, jamais on ne va parler de ça. N’insultez pas le sport que j’adore», a commenté Anber.

«Vous n’avez aucune crédibilité si vous pensez que ces deux gars-là méritent de l’attention dans le monde de la boxe. On n’a pas besoin de gens qui préfèrent ce combat à celui de Lomachenko. Ça prouve seulement qu’ils n’ont aucun goût et aucune connaissance. C’est aussi simple que ça.»

Ulysse-Claggett prise 3?

Dans un tout autre sujet, il est question de la scène locale et du gala organisé par Eye of the Tiger Management à Gatineau ce jeudi mettant en vedette Junior Ulysse.

En finale de l'événement, le Québécois se mesurera au Mexicain Jose Macias Enriquez.

L’Albertain Steve Claggett, qui a déjà affronté deux fois Ulysse, sera également en action au Casino de Lac-Leamy.

Aurons-nous droit éventuellement à un troisième duel? C’est ce qu’espère Anber, qui ne comprend pas pourquoi Ulysse et Claggett se battront contre des «étrangers» au lieu de remonter ensemble sur le ring.

Anber trouve dommage qu’«on a perdu le goût au Québec d’organiser des combats entre deux Canadiens».

Dans le premier affrontement entre les deux super-légers, en octobre 2017, Claggett l’avait emporté par décision partagée. Ulysse avait pris sa revanche en avril 2019 avec une victoire par décision unanime des juges.

Enfin, on termine le balado avec un mot sur la carrière d’Alain Bonnamie, dont la biographie, intitulée «Ma vie est un combat», est parue cette semaine.