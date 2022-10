«Un changement d'air» profitable pour Beaudin?

Les Canadiens de Montréal ont acquis mercredi le défenseur des Blackhawks de Chicago Nicolas Beaudin en retour de l'attaquant Cam Hillis.

Et selon des gens de l'organisation de l'Illinois, le Québécois de 23 ans pourrait donner un second souffle à sa carrière grâce à cette transaction.

«J'ai parlé à des gens des Blackhawks qui l'aimaient beaucoup et ils pensent qu'un changement d'air peut lui faire du bien parce que c'est un gars qui a une bonne tête sur les épaules et qui a un bon sens du hockey, a indiqué Philippe Boucher, à JiC.

«Ce qu'on me dit, c'est que Luke Richardson (le nouvel entraîneur-chef) veut des gros bonhommes en défensive et Beaudin ne cadre pas là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'un jeune avec son talent ne peut pas changer d'organisation, passer un peu de temps à Laval, retrouver ses repères et un jour retourner dans la Ligue nationale.»

Pourquoi six attaquants?

Un autre sujet qui a fait réagir Boucher, c'est le fait d'envoyer six attaquants en fin de match, mardi, face au Wild du Minnesota.

«Je trouve ça inacceptable d'avoir six attaquants sur la glace avec Hoffman derrière, a-t-il laissé tomber. Ne me faites pas croire que David Savard n'aurait pas pu patrouiller le côté droit et Jordan Harris le côté gauche. Il faut garder la rondelle à l'intérieur et la remettre à nos joueurs de talent, le 14 et le 22, et les laisser faire le travail.

«Quand tu fais ça une fois, c'est pas pire, mais cinq attaquants sur l'avantage numérique et six attaquants en fin de match, un moment donné, ça crée une ambiance négative dahs le vestiaire.»

Voyez le segment complet de Philippe Boucher dans la vidéo ci-dessus.