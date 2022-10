Phil Kessel louangé par un autre homme de fer

L’attaquant Phil Kessel a écrit un chapitre d’histoire dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi, en disputant un 990e match consécutif. Cela lui a valu les éloges d’un autre homme de fer, l'ancien joueur de baseball Cal Ripken fils.

L’ex-arrêt-court de 62 ans, qui a porté les couleurs des Orioles de Baltimore pendant 2632 matchs de suite entre 1982 et 1998, a rendu hommage au vétéran des Golden Knights de Vegas sur Twitter.

«Toutes mes félicitations à Phil, a écrit Ripken, mercredi matin. Jouer autant de parties de suite dans le sport épuisant et demandant qu’est le hockey relève de l’exploit.»

«Il a clairement une passion et un amour pour son sport. Je suis sûr que les Golden Knights et les partisans de Las Vegas ont célébré avec Phil et ses coéquipiers. Bien joué!»

Un peu comme Kessel, qui a maintenu un excellent niveau de jeu depuis le début de son interminable séquence, Ripken n’a pas joué un rôle de figurant dans le baseball majeur. Il a été admis au Temple de la renommée du baseball à sa première année d'admissibilité, en 2007, après avoir remporté la Série mondiale, deux Gants dorés et huit Bâtons d’argent, en plus d'avoir participé à 19 matchs des étoiles.

Kessel n’a peut-être pas un curriculum vitae aussi étoffé, mais il a remporté deux fois la coupe Stanley et il compte 959 points en 1212 parties dans la LNH. Le natif du Wisconsin devrait, à moins d’une surprise, rapidement faire son entrée au Panthéon du hockey après sa retraite.

D’ailleurs, doit-on le rappeler, Kessel a déjoué les pronostics en connaissant une aussi longue et fructueuse carrière. En 2006, à ses premiers moments dans le circuit, lorsqu’il évoluait avec les Bruins de Boston, on lui a diagnostiqué un cancer des testicules à seulement 19 ans. Il est revenu au jeu quelques semaines plus tard et a évité les ennuis de santé depuis.

Un 400e pour célébrer

D’ailleurs, lors du match de mardi face aux Sharks de San Jose, Kessel a fait les choses en grand.

En plus de dépasser la marque établie par Keith Yandle (989 matchs consécutifs), l’ailier de 35 ans a inscrit son 400e but dans la LNH.

Sur la séquence, tard au premier vingt, il a pris de vitesse le défenseur Matt Benning pour s’échapper et a déjoué James Reimer à l’aide d’un tir dans la lucarne.

Lundi, Kessel croyait bien avoir atteint cette marque dès les premiers instants du match contre les Maple Leafs de Toronto, avec qui il a passé six saisons. Sa réussite a toutefois été refusée en raison d’un hors-jeu.