Le Canada dévoile sa formation pour la Série de la rivalité

L’édition 2022-2023 de la Série de la rivalité entre les Canadiennes et les Américaines servira à départager une fois de plus deux grandes rivales, au mois de novembre. Hockey Canada a dévoilé mercredi sa formation pour l’événement, et la plupart des régulières s’y retrouveront.

Seize joueuses médaillées d’or cette année au Championnat mondial féminin et aux Jeux olympiques de Pékin font partie de l’effectif de 23 joueuses de l’entraîneur-chef Troy Ryan. La capitaine et attaquante Marie-Philip Poulin et la gardienne Ann-Renée Desbiens seront de l’aventure.

Élizabeth Giguère est la troisième Québécoise invitée par l’équipe canadienne, elle qui évolue avec le Pride de Boston, dans la Premier Hockey Federation (PHF).

Cette série de sept rencontres se déroulera entre novembre 2022 et février 2023. Les trois premiers matchs auront lieu du 15 au 20 novembre à Kelowna et à Kamloops, en Colombie-Britannique, et à Seattle, dans l’État de Washington.

«La Série de la rivalité fait ressortir le meilleur des deux équipes, c’est toujours un plaisir de disputer ces matchs. C’est également une autre occasion pour nos entraîneuses et entraîneurs et les autres membres du personnel d’évaluer la profondeur de notre formation et de déterminer comment elle se compare à nos plus grandes rivales, en préparation de la prochaine édition du Mondial féminin», a expliqué dans une déclaration écrite la directrice des activités hockey Gina Kingsbury.

Depuis la création de l’événement, en 2018, le Canada et les États-Unis ont chacun remporté sept duels.