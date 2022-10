Jonathan Huberdeau prend son erre d’aller avec les Flames

Malgré tous les changements apportés au sein de leur effectif pendant la saison morte, les Flames de Calgary connaissent un début de campagne faste.

Le Québécois Jonathan Huberdeau, qui a marqué son premier but mardi, y est pour quelque chose.

Grâce à une victoire de 4 à 1 face aux Penguins de Pittsburgh, mardi, l’équipe albertaine affiche un dossier de 5-1-0. Malgré cette excellente amorce, les hommes de Darryl Sutter sont bien au fait que le travail ne fait que commencer.

«Nous voulons devenir meilleurs, a expliqué Huberdeau au site NHL.com après la rencontre. Je crois que si nous jouons de cette façon pendant plusieurs parties, nous nous retrouverons en bonne position. Nous devons régler certains trucs, évidemment, mais en somme, c’est le départ que nous souhaitions.»

«À chaque partie, nous devons prendre les devants. Après cela, si nous pouvons bien jouer défensivement, tout ira bien pour nous.»

Crédit photo : AFP

Acquis en compagnie de Mackenzie Weegar dans la transaction monstre envoyant Matthew Tkachuk aux Panthers de la Floride, Huberdeau avait amassé quatre mentions d’aide en cinq rencontres avant le duel de mardi.

Contre les «Pens», il a enfilé l’aiguille pour la première fois avec les Flames, trompant la vigilance de Casey DeSmith à l’aide d’un tir des poignets véloce en avantage numérique.

«C’est agréable, bien entendu, d’ouvrir mon compteur. Avec la présence d’un coéquipier devant le filet, je n’avais qu’à choisir un coin du filet et ç’a fonctionné. J’ai besoin de tirer plus souvent au but et la rondelle va entrer dans le but», a ajouté la fierté de Saint-Jérôme.

Kadri impressionne

Le joueur de centre Nazem Kadri en est aussi à ses premiers moments avec l’équipe de la métropole albertaine. Parapher une entente lucrative de sept ans et 49 millions $ vient avec son lot d’attentes, mais le natif de London, en Ontario, n’a aucun complexe jusqu’à présent.

Ses deux réussites dans le gain face aux Penguins ont porté sa récolte à qu

Crédit photo : AFP

atre buts et neuf points en six matchs. Il a ainsi continué sur sa lancée de la campagne 2021-2022, lorsqu'il avait amassé 87 points en 71 rencontres avant de soulever la coupe Stanley avec l’Avalanche du Colorado.

«Ça se passe très bien, aucun doute là-dessus, s’est réjoui le vétéran de 32 ans. J’ai facilement trouvé ma place dans cette équipe. Le crédit revient à mes coéquipiers, au personnel d’entraîneurs et à tous les gens à Calgary. On m’a accueilli chaleureusement.»

Kadri a d’ailleurs obtenu au moins un point à chacun des matchs des siens cette saison. Cette séquence de six rencontres pour amorcer son séjour avec les Flames le place au quatrième rang de l’histoire de l’organisation, derrière Mel Bridgman (huit parties), Phil Housley (sept) et Sergei Makarov (sept).

L’ancien choix de premier tour des Maple Leafs de Toronto aura l’occasion d’allonger cette séquence lors du prochain chapitre de la bataille de l’Alberta. Les Oilers d’Edmonton seront de passage au Scotiabank Saddledome, samedi.