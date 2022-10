Il y a 25 ans, le couronnement de Villeneuve

C’était il y a 25 ans aujourd’hui : Jacques Villeneuve devenait le premier coureur québécois à remporter le Championnat du monde de Formule 1 à la suite d’un duel spectaculaire contre l’Allemand Michael Schumacher au Grand Prix d’Europe, dernière étape de la saison 1997.

Les amateurs de sport automobile d’ici et du monde entier s’en souviennent bien : à bord de sa Williams-Renault, le fougueux coureur d’ici avait livré une belle bataille au pilote de l’écurie Ferrari, qui était déjà double champion du monde, tout au long de la campagne.

«Toute la saison, ça avait été une lutte extrêmement chaude avec Schumacher», s’est souvenu le pilote et analyste de sport automobile Bertrand Godin, mercredi, à LCN.

Villeneuve s’était présenté à Jerez, pour le dernier Grand Prix de la saison, avec un point de retard au classement sur Schumacher après avoir subi une pénalité injuste, selon Godin, au Grand Prix précédent, au Japon, pour une histoire de drapeau jaune non respecté.

«Donc on arrive à Jerez et Jacques est derrière, mais on voit qu'il remonte sur Schumacher», a raconté Godin.

Au 48e tour, Villeneuve talonne l’Allemand et voit une ouverture au bout d’une ligne droite, dans laquelle il s’engouffre. Surpris, Schumacher a le réflexe de se rabattre durement sur Villeneuve pour l’écarter de la compétition, un peu comme il l’avait fait à l’Anglais Damon Hill pour s’adjuger le titre mondial au Grand Prix d’Australie deux ans plus tôt.

Sauf que cette fois, ça rate. Schumacher frappe le ponton de la Williams et est repoussé à l’extérieur de la piste.

«Quand on a vu la Ferrari aller dans le sable, c'était fait, a rappelé Godin. Mais c'était plus qu'une victoire pour Jacques Villeneuve, c'était l'héritage de (son père) Gilles qui donnait ses fruits. On est extrêmement privilégiés d'avoir pu compter sur un champion du monde de chez nous.»

Saluant le «talent exceptionnel» de Villeneuve, l’analyste a aussi souligné que Schumacher était un grand pilote et que le Québécois «n’a pas battu n’importe qui».

Villeneuve a finalement terminé l’épreuve au troisième rang après avoir réussi à préserver sa monoplace, qui avait tout de même été abîmée par le contact.

«Jacques était troisième sur le podium, on a encore cette image où il est supporté par les deux pilotes McLaren (David Coulthard et Mika Hakkinen)», s’est rappelé avec plaisir Bertrand Godin.

Pour son incartade, Schumacher a perdu tous ses points et sa deuxième place au classement. Villeneuve, lui entrait dans la postérité.

Voyez la discussion complète en vidéo principale.