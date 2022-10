ECHL : Un duel historique pour les entraîneurs noirs

Pour la première fois dans l’histoire de l’ECHL, deux équipes menées par des entraîneurs noirs ont été opposées l’une à l’autre, mercredi, au Michigan.

Il s’agit d’un moment assez spécial pour Jason Payne et Joel Martin, qui sont respectivement à la tête des Cyclones de Cincinnati et des Wings de Kalamazoo.

«Ç’a pris du temps et c’est génial pour le hockey et le monde en général de voir deux entraîneurs de couleur jouer un contre l’autre, de faire le saut, des pas historiques, a expliqué Payne en entrevue avec le site NHL.com. Joel et moi, nous avons travaillé fort pour être où nous sommes et avoir cet impact sur le hockey.»

Selon la Ligue nationale de hockey, les deux hommes ne sont que les sixièmes et septièmes entraîneurs noirs de l’histoire chez les professionnels. Dirk Graham avait brisé la glace en 1998-1999 en menant pendant 59 rencontres les Blackhawks de Chicago.

Martin, seulement en poste depuis cette saison, a souligné le caractère historique de cette rencontre. Il est surtout fier d’y être parvenu en compagnie de Payne, un ami de longue date.

Ce dernier, un ancien attaquant et défenseur, a d’ailleurs un petit lien avec le Québec, lui qui a évolué en fin de carrière pour plusieurs formations de la Ligue nord-américaine.

Une façon d’éduquer

Payne, 47 ans, amorce sa troisième campagne à la barre des Cyclones et comme directeur des opérations hockey. C’est son équipe qui l’a emportée 2 à 1 contre les Wings de Martin. Ce match était spécialement disputé en matinée devant des milliers d’étudiants réunis pour la «Journée de l’éducation.»

«Les enfants peuvent voir des joueurs de couleur et dire : “Je peux être ce joueur.” Maintenant, ils voient deux gars, deux “patrons du banc”, comme on pourrait dire : “Oh, il y a un autre poste que je pourrais possiblement occuper un jour si je travaille assez fort”. C’est ce qui compte le plus pour nous tous», a-t-il raconté.

«Il y a du mouvement un peu partout pour dire que le hockey est pour tout le monde et nous devenons plus diversifiés. Malheureusement, ça n’arrive pas du jour au lendemain, mais ça progresse dans la bonne direction», a soutenu de son côté le commissaire de l’ECHL, Ryan Crelin.

Il a aussi souligné les parcours des deux hommes, qui ont gravi les échelons un à un. Martin est d’ailleurs un ancien gardien intronisé au temple de la renommée du circuit. À Kalamazoo de 2012 à 2018 comme joueur, il est ensuite devenu instructeur des gardiens et entraîneur adjoint avant d’être promu pour 2022-2023.