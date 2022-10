Duel new-yorkais sur nos ondes

Les Islanders de New York tenteront de mettre fin à une séquence de trois défaites, ce soir, lorsqu’ils accueilleront les Rangers. Il s’agira du premier de trois affrontements entre ces rivaux régionaux de la section Métropolitaine.

La saison dernière, ils se sont partagé les honneurs et, curieusement, c’est l’équipe en visite qui l’a emporté chaque fois.

Voyez ce duel sur TVA Sports à compter de 19h30.

Les hôtes cherchent à remporter leur première victoire à domicile à l'UBS Arena contre le club de Broadway.

Même s’ils n’ont pas le début de saison escompté, les Insulaires (2-4-0) ne sont en rien une proie facile. Ils ont dominé l’adversaire au chapitre des tirs dans quatre de leurs six affrontements, cette saison, et les unités spéciales sont redoutables : ils n'ont pas laissé l’adversaire marquer en avantage numérique en 22 occasions, soit depuis le 13 octobre.

Anders Lee mène les siens avec sept points, dont quatre buts, mais ce n’est pas ce qui retient l’attention lorsqu’on tient compte des marqueurs : Matthew Barzal et Brock Nelson ont tous deux six points, mais aucun des deux n’a su enfiler l’aiguille en six matchs.

Les Rangers se remettent d’une défaite en tirs de barrage contre l’Avalanche du Colorado, mardi soir. Ils ont marqué un but égalisateur en troisième et ont logé 46 tirs au but sur leur ancien gardien, Alexandar Georgiev.

Avalanche (3) c. Rangers (2) - T.A.B. - 25 octobre 2022 -

Barclay Goodrow a inscrit deux points et Samuel Blais a récolté son premier point de la saison. Jimmy Vesey a pour sa part noirci la feuille de pointage dans le maillot new-yorkais pour la première fois depuis le 29 mars 2019, lui qui a joué pour quatre formations différentes depuis cette période.

Artemi Panarin partage le premier rang de la ligue avec 12 points et se classe à égalité au deuxième rang avec huit aides en sept matchs. Panarin a marqué un point lors de ses six premiers matchs de la saison, la plus longue séquence du genre depuis Marian Gaborik en 2009-10.

Les Rangers (3-2-2, qui) devancent les Isles - huitièmes dans la Métropolitaine - par quatre points, ont emmagasiné des points dans trois de leurs quatre derniers duels (1-1-2) et ils ont récolté au moins un point dans cinq de leurs sept premiers matchs.

Lightning - Ducks en fin de soirée

La confrontation sera suivie du match entre le Lightning de Tampa Bay et les Ducks sur nos ondes à 22h, en direct d'Anaheim.

Finalistes de la coupe Stanley, les Floridiens connaissent un début de saison étonnamment décevant. Ils ont une fiche identique que celle des Canadiens de Montréal (3-4-0), derniers dans la section Atlantique.

Cinq de leurs sept rencontres jusqu'ici ont été sur les patinoires adverse.

Les Ducks n'ont qu'une victoire à leurs six premières sorties (1-4-1). Ils ont remporté leur seul match à domicile, le 12 octobre, contre le Kraken de Seattle.

Troy Terry est le point focal de l'attaque californienne avec trois buts et sept points, la quasi totalité à 5 contre 5. Il reste que les 14 filets marqués par l'équipe représentent le deuxième pire cumulatif de la LNH.