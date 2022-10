Dach : «Il est mêlé comme un jeu de cartes»

Dans leur populaire segment Le Colisée, mercredi, Jean-Charles Lajoie et Tony Marinaro ont parlé de quelques sujets et le ton a considérablement monté lorsqu'est venu le temps de parler de Kirby Dach.

«Je n'ai pas encore la preuve que c'est un centre depuis qu'il joue dans la Ligue nationale, a d'abord lancé Lajoie. Il est mêlé comme un jeu de cartes, il a l'air d'un chevreuil. Tasse moi ça l'aile, pis ça presse!»

Marinaro, lui, n'est vraiment pas d'accord avec ces propos.

«On a déjà mis des centres à l'aile et c'est ça qui les a mêlés, a répliqué Marinaro. On a mis Kotkaniemi et Galchenyuk et ils n'étaient plus les mêmes joueurs. Qu'est-ce qui presse dans son cas de le laisser au centre pendant un an et lui donner deux ailiers stables pour qu'il puisse démontrer ce qu'il peut faire!?»

Voyez le débat complet dans la vidéo ci-dessus.