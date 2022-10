De passage à JiC, Renaud Lavoie persiste et signe que les attaquants des Canadiens devront mettre leurs bottes de travail en échec-avant.

«C'est trop facile pour les défenseurs adverses. Personne ne va les déranger», commence Renaud.

«Une quatrième ligne, ce n'est pas avec Pitlick et Hoffman sur les ailes. Un vrai quatrième trio, c'est Pezzetta à gauche et Deslauriers à droite», ajoute l'analyste.

Comme de fait, de la façon que le quatrième trio est conçu présentement, c'est-à-dire avec des ailiers talentueux, il devrait amener une production offensive à Martin St-Louis. Or, l'unité pivotée par Jake Evans n'a amassé que deux buts et quatre maigres points en sept rencontres.

En fait, le CH a inscrit 17 buts depuis le début de la saison, et 10 sont attribuables au trio de Caufield, Suzuki et Monahan. C'est vache maigre pour les neuf autres attaquants.

Parmi ceux-ci, l'unité qui déçoit est assurément celle de Gallagher, Dvorak et Dadonov. Intact depuis le début de la campagne, le trio n'a récolté qu'un but et a un différentiel de -10.

«C'est pas compliqué, après le premier trio, les joueurs sont tous pareils. Des gars talentueux, mais personne ne met ses bottes de travail. Des fois Anderson va aller passer un message, mais c'est pas assez», ajoute Renaud Lavoie. «C'est pas le rôle d'un seul gars. C'est le rôle de ton quatrième trio d'aller déranger les défenseurs. C'est trop facile en ce moment», conclut-il fumant.

