«C'est extrêmement difficile pour Kotkaniemi»

Les Hurricanes de la Caroline n'ont disputé que six matchs cette saison, mais déjà, l'attaquant Jesperi Kotkaniemi pourrait perdre son poste de deuxième joueur de centre.

«C'est extrêmement difficile, a indiqué Renaud Lavoie, mercredi. J'ai hâte de voir demain s'il sera encore le joueur de centre de deuxième trio à l'entraînement. N'oubliez pas que Paul Stastny est maintenant avec l'organisation et se retrouve sur le quatrième trio.

«Si on inclut les matchs de séries éliminatoires, à ses 40 dernières rencontres, il n'a qu'un seul but. Un seul but, 10 passes et une fiche de plus ou moins 0. Force est d'admettre qu'offensivement, les problèmes sont majeurs dans son cas.

«L'an dernier, il nous avait dit que c'était en raison de blessures, cette année il n'a que deux passes depuis le début de la saison, bref, c'est vraiment difficile. Pour ceux qui se demandaient si c'était une mauvaise chose qu'il ait quitté les Canadiens... je me demanderais où il jouerait présentement avec le Tricolore.»

Dans son intervention, Renaud Lavoie a aussi parlé de la perte de Josh Norris chez les Sénateurs d'Ottawa et du successeur de Don Fehr à la tête de l'Association des joueurs de la LNH.

