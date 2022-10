Le Canadien n’a pas disputé un mauvais match. Martin St-Louis estime que ses troupiers ont obtenu une vingtaine d’occasions de marquer. Néanmoins, seul Cole Caufield, sur un tir partiellement raté, a touché la cible.

Ci-dessus, voyez le point de presse de Martin St-Louis après la défaite contre le Wild.

« Compter des buts, ce n’est pas facile dans cette ligue. Il faut aller davantage au filet et trouver une façon de marquer des buts laids. »

– Sean Monahan

En raison de la blessure subie par Kaiden Guhle et des quelques punitions écopées par le Tricolore, Jordan Harris a obtenu 25 min 9 s de temps d’utilisation.

« La défaite est un peu décevante parce que nous avons obtenu nos occasions de marquer et nous avons bien joué défensivement. En plus, Jake [Allen] a été très solide. »

– Jordan Harris

Le Canadien se serait donné une meilleure chance de l’emporter s’il avait su profiter de l’une de ses trois supériorités numériques. Depuis le début de la saison, il n’a converti qu’une des 21 occasions.

« Il faut générer des tirs. Il faut s’échanger la rondelle deux ou trois fois maximum, tirer au filet, récupérer la rondelle et recommencer. Passer la rondelle 10 fois avant de tirer, ce n’est pas une bonne stratégie. »

– Martin St-Louis

Malgré ses 37 ans, Marc-André Fleury continue d’avoir du plaisir sur la patinoire. Il l’a fait aux dépens de Brendan Gallagher en lui faisant perdre son casque et son calme, alors que ce dernier glissait vers lui.

« Gallagher, on le connaît. Je l’ai vu me regarder, se pencher la tête et foncer quand même dans mes patins. Je lui ai juste mis la main sur la tête. »

– Marc-André Fleury