Alouettes : aux substituts de se faire valoir

Même si le match de samedi contre les Argonauts à Toronto ne veut absolument plus rien dire au classement, les membres des Alouettes ont l’intention de l’utiliser à bon escient.

Après l’entraînement de mardi, l’entraîneur-chef Danny Maciocia a confirmé ce dont tout le monde se doutait.

«Il faut s’attendre à ce que des joueurs qui n’ont pas beaucoup joué cette année obtiennent du temps de jeu contre Toronto», a-t-il dit.

«C’est un avantage, car ça nous permettra d’évaluer notre profondeur. Ces joueurs-là seront également mieux préparés si nous avons besoin de faire appel à leurs services pendant les éliminatoires. Ils seront physiquement et mentalement prêts.»

Byron Archambault abonde dans le même sens que son patron.

«L’avantage de ce type de partie, c’est de pouvoir évaluer une plus grande variété de joueurs et de reposer d’autres athlètes», a indiqué le coordonnateur des unités spéciales.

«C’est toutefois important de réaliser que ce n’est pas une rencontre préparatoire. Le match veut tout de même dire quelque chose et c’est le dernier rendez-vous avant de faire notre entrée dans les éliminatoires. Nous voulons gagner!»

Trevor Harris au repos

Comme l’ont mentionné Maciocia et Archambault, plusieurs éléments-clés des Alouettes obtiendront un match de congé contre les «Argos». Ce sera notamment le cas du quart-arrière Trevor Harris.

«Trevor sera du voyage, mais il ne jouera pas, a confirmé Maciocia. Dominique Davis et David Alexander disputeront ce match. [..] J’aimerais que les deux jouent chacun une moitié de cette partie.»

Le premier des deux substituts a disputé tous les matchs des Moineaux cette saison, mais a principalement été utilisé pour les faufilades du quart. Il a complété six des 11 passes qu’il a tentées pour 87 verges et un touché, en plus d’être victime d’un larcin. Le second a été en uniforme pour 12 parties, mais n’a jamais fait d’apparition sur le terrain. Embauché pendant la dernière saison morte, l’Américain de 24 ans a l’intention de profiter de cette opportunité.

«Je veux démontrer mes habiletés, a déclaré Alexander. Mon objectif sera aussi de mener l’équipe à la victoire et je vais tout faire pour y parvenir. Je veux aussi montrer mon leadership. [...] Je suis une personne très compétitive et je vais le prouver.»

Par ailleurs, Maciocia a confirmé que la saison du demi défensif Raheem Wilson est terminée. Celui-ci s’est gravement blessé à un genou lors du dernier match.