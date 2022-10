Adam Wainwright de retour avec les Cardinals

Ses coéquipiers de longue date Yadier Molina et Albert Pujols ont peut-être tiré un trait sur leur carrière respective, après la défaite des Cardinals de St. Louis en séries éliminatoires, mais le lanceur Adam Wainwright, lui, croit encore avoir ce qu’il faut.

Il a d’ailleurs annoncé qu’il reviendrait avec son organisation de toujours pour une 18e saison dans le baseball majeur, mercredi, à l’âge de 41 ans.

L’artilleur de 6 pi 7 po a connu une campagne 2021 légèrement en deçà de ses attentes, lui qui a préservé une fiche sous ,500 (11-12) pour la première fois de sa carrière lorsqu’il amorce au moins 20 duels. Il a particulièrement éprouvé des ennuis du mois de septembre jusqu’à la fin de la saison, lui qui n’a remporté que deux de ses six duels, accordant au moins quatre points à cinq occasions, en plus de ne franchir la barre des six manches lancées qu’à une reprise.

«Nous sommes très excités qu’il soit de retour, a lancé le président de l’équipe John Mozeliak, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur. Lui et moi avons commencé à parler de ce scénario au début du mois de septembre et, bien sûr, le mois de septembre n’est pas allé comme il le souhaitait, mais nous pensons qu’il lui reste amplement d’essence dans le réservoir. Nous savons tous à quel point il est compétitif et nous savons à quel point il est important dans le vestiaire et ce qu’il représente pour cette organisation.»

En 2022, Wainwright s’est approché de la marque des 200 victoires en carrière, lui qui est présentement à 195. Il lui en manquera donc cinq en 2023 pour y arriver.

«Il pourra avoir une saison morte normale, a ajouté Mozeliak. Et j’ai parlé avec lui [mercredi] matin et il est déjà très excité.»

Wainwright a aussi établi un record des ligues majeures en 2022, en compagnie de Molina, eux qui sont devenus le duo lanceur-receveur à avoir amorcé le plus de matchs l’un avec l’autre, eux qui en comptent 328.