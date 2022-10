Un titre sera à la portée de Mary Spencer en décembre

La boxeuse canadienne Mary Spencer affrontera la Belge Femke Hermans pour la ceinture mondiale des poids super-mi-moyennes de l’International Boxing Organization (IBO) le 16 décembre au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Comme le chroniqueur du «Journal de Montréal» Réjean Tremblay l’a précédemment écrit dans un texte diffusé mardi, le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a confirmé en matinée que sa protégée, classée au premier rang mondial de l’IBO, se battra pour un titre vacant. L’ancienne championne, la Britannique Terri Harper, l’a délaissé après l’avoir gagné à Nottingham le 24 septembre. Conséquemment, Spencer (7-0-0, 5 K.-O.) se mesurera à Hermans (13-4-0, 5 K.-O.), détentrice du 12e échelon.

«Ce n'est pas anodin si Mary a connu une progression aussi fulgurante dans les classements mondiaux. Ses performances ont toutes été plus spectaculaires et expéditives les unes que les autres, nous donnant ainsi toutes les munitions pour négocier auprès des organisations de sanction. Sa légitimité au titre est sans équivoque et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à son parcours et à son rayonnement sur la scène internationale. Il ne fait aucun doute pour nous que Mary accomplira de grandes choses et le 16 septembre n'est que le début de ce nouveau chapitre dans sa carrière», a prédit le président d'EOTTM, Camille Estephan, par voie de communiqué.

Reconnaissance

Évidemment, Spencer partage son enthousiasme et a confiance de mettre la main sur la couronne des 154 lb.

«Je suis très emballée à l’idée de pouvoir me battre pour mon premier titre mondial et l'idée de le partager avec EOTTM, mon entraîneur Ian [MacKillop] et tous mes coéquipiers chez DonnyBrook me rend encore plus heureuse, a-t-elle affirmé. Je sais que si j’obtiens cette opportunité, c'est d'abord et avant tout grâce à mon classement au premier rang de l'IBO. Mais cette position, je la dois à mon équipe. Je suis restée active toute l'année dans des combats face à des adversaires bien classées. Je suis plus motivée que jamais et j'ai très hâte d'offrir un spectacle inoubliable aux spectateurs à Shawinigan.»

«Mary est à mon avis la meilleure combattante de 154 lb au monde et je suis très heureux qu'elle ait la chance de le démontrer. EOTTM a signé Mary il y a moins d'un an et a effectué un travail phénoménal avec elle. Ils ont l'habitude de bâtir des champions et je suis convaincu qu'elle sera la prochaine. Avec l'équipe que nous avons en place, je pense que Mary sera la championne incontestée des poids super-mi-moyens d'ici la fin de l'année 2023», a estimé MacKillop.