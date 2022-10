Repêchage: deux Québécois avec une note de A

Sans grande surprise, l’attaquant des Pats de Regina Connor Bedard se trouve parmi les 28 joueurs pressentis par la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour être sélectionnés au premier tour du repêchage 2023.

Celle-ci a diffusé sa liste préliminaire en prévision de l’encan amateur prévu les 28 et 29 juin à Nashville. Bedard s’est ainsi vu octroyer la note A, décernée à ceux susceptibles d’être nommés en ronde initiale selon la Centrale. Le patineur de 17 ans a amassé 21 points en 12 rencontres depuis le début de la campagne, lui qui a reçu le statut de joueur exceptionnel de la part de la Ligue junior de l’Ouest en 2020.

«On dirait que chaque fois qu’il réalise une poussée offensive, même s’il commence dans son territoire, il constitue une menace, particulièrement quand il atteint la ligne bleue adverse, a complimenté le directeur responsable senior du recrutement de la Centrale, David Gregory, sur le site NHL.com. Il mise sur un maniement de la rondelle de niveau élite et des habiletés de tireur. Cependant, en combinant cela à son quotient intellectuel du hockey et sa manière de penser le tout, il devient difficile à contenir et à arrêter.»

Par ailleurs, un seul hockeyeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec fait partie des détenteurs de la note A : il s’agit de l’ailier du Phoenix de Sherbrooke Ethan Gauthier. Pour sa part, Gabriel Perreault, le fils de l’ancien joueur Yanic Perreault et membre de l’équipe américaine des moins de 18 ans, est également dans le groupe des meilleurs espoirs.