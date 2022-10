Quinn Hughes pourrait manquer plusieurs matchs

Les Canucks de Vancouver connaissent un début de campagne pénible et voilà qu’ils devront se passer du défenseur Quinn Hughes pour au moins une semaine.

Effectivement, l’organisation britanno-colombienne a précisé lundi que le joueur de 23 ans est ennuyé par une blessure au bas du corps. Son cas est évalué sur une base hebdomadaire. La dernière présence de Hughes remonte au match de jeudi contre le Wild du Minnesota et il avait totalisé plus de 28 minutes de jeu. Cette saison, il a récolté cinq mentions d’aide en autant de parties.

Le club doit également se débrouiller sans l’attaquant Brock Boeser, aux prises avec un problème dont la nature n’a pas été divulguée.

Ça continue

Sur la glace, les ennuis des Canucks ne sont pas terminés. En vertu d’un revers de 3 à 2 encaissé aux mains des Hurricanes de la Caroline, lundi, ils restent l’unique formation de la Ligue nationale de hockey sans victoire cette saison. La troupe de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau présente un pauvre dossier de 0-5-2 et doit déjà surmonter un retard au classement pour revenir dans la course aux séries éliminatoires.

«Soir après soir, les revers vous sapent de l’énergie physiquement et mentalement, a déploré le capitaine Bo Horvat au site NHL.com. C’est frustrant actuellement, bien sûr, et il faut demeurer optimiste. On ne peut pas continuer à se battre soi-même ou à demeurer désolé pour soi, car la situation va se détériorer si c’est le cas.»

Au nombre des problématiques à résoudre, il y a les performances collectives en troisième période et en prolongation. Vancouver a concédé deux autres buts au dernier vingt, lundi : en 2022-2023, l’équipe a été dominée 15 à 2 au troisième tiers. Par ailleurs, les Hurricanes ont eu le dessus 15 à 3 au chapitre des tirs lors des 20 dernières minutes de l’affrontement.

«On dirait qu’on craint de foncer, a fait remarquer l’instructeur-chef Bruce Boudreau. C’est comme si tout le monde demeurait debout en se demandant ce qui surviendra par la suite. Je trouve cela dommage, car je pense que tous se soucient des succès de la formation.»

Ses hommes renoueront avec l’action en visitant le Kraken de Seattle, jeudi.