Pools de la NFL : sept options pour le ballottage

Les semaines se suivent et se ressemblent dans la NFL, ce qui signifie qu’il y a encore des poolers qui s’arrachent les cheveux pour trouver des options de remplacement pour leurs joueurs blessés ou en congé.

L’Agence QMI propose sept footballeurs à cibler au ballottage en vue de la huitième semaine d’activités du circuit Goodell :

- Daniel Jones, quart-arrière (disponible dans 59 % des ligues Yahoo!)

Crédit photo : AFP



Les performances de l’athlète des Giants de New York sont en dents de scie, mais les options chez les quarts-arrière numéro 1 sont rares dans le «fantasy football». Daniel Jones est cependant le deuxième pivot, derrière un certain Lamar Jackson, pour les verges amassées au sol en 2022.

- Justin Fields, quart-arrière (disponible dans 65 % des ligues Yahoo!)

Crédit photo : AFP



Comme dans le cas de Jones, ce sont les jambes de Justin Fields qui le rendent intéressant pour un pool. Le jeune quart des Bears de Chicago bénéficiera également de duels qui pourraient lui permettre de récolter de précieux points dans les prochaines semaines.

- D’Onta Foreman, porteur de ballon (disponible dans 50 % des ligues Yahoo!)

Crédit photo : AFP



Au premier match sans Christian McCaffrey chez les Panthers, D’Onta Foreman s’est imposé comme le numéro 1 dans le champ arrière du club de la Caroline. Le footballeur de 26 ans a amassé 145 verges via 15 courses et deux attrapés. Il obtenu le ballon six fois de plus que Chuba Hubbard et était sur le terrain pour la très grande majorité des jeux offensifs de son équipe.

- Gus Edwards, porteur de ballon (disponible dans 56 % des ligues Yahoo!)

Crédit photo : AFP



Contrairement à ce que ce palmarès prévoyait la semaine dernière, ce n’est pas Kenyan Drake qui a profité de la blessure de J.K. Dobbins chez les Ravens de Baltimore, mais plutôt Gus Edwards. À son premier match de la saison, après avoir subi une grave blessure au genou, le demi offensif natif du Libéria a amassé 66 verges et deux majeurs avec ses jambes.

- Wan’Dale Robinson, receveur de passes (disponible dans 71 % des ligues Yahoo!)

Crédit photo : AFP



Wan’Dale Robinson est de retour dans nos suggestions pour une deuxième semaine consécutive, car il a continué de livrer la marchandise. Dimanche, quand les Giants ont signé leur sixième gain de la campagne, le receveur a été visé à huit reprises. C’est deux fois plus que sept jours plus tôt.

- Mecole Hardman, receveur de passes (disponible dans 76 % des ligues Yahoo!)

Crédit photo : AFP



Le représentant des Chiefs est en congé cette semaine, mais un pooler qui a le luxe d’avoir de la place sur son banc pourrait frapper un gros coup.

Mecole Hardman est utilisé à toutes les sauces à Kansas City. Dimanche dernier, il a franchi la ligne des buts deux fois sur des courses, en plus d’attraper les quatre relais envoyés en sa direction.

- Evan Engram, ailier rapproché (disponible dans 59 % des ligues Yahoo!)

Crédit photo : AFP



Le vétéran de 28 ans a trouvé une certaine régularité dans les derniers matchs des Jaguars de Jacksonville. Depuis la cinquième semaine d’activités, il a mis ses mains sur un minimum de quatre ballons et n’a jamais amassé moins de 40 verges.