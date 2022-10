Phil Kessel est le nouvel homme de fer de la LNH

Phil Kessel a inscrit son nom dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi à San Jose. Lorsque la rondelle a touché la glace dans un duel entre ses Golden Knights de Vegas et les Sharks, il amorçait un 990e match de suite, plus que quiconque auparavant.

Il y a presque 13 ans, après avoir récupéré d’une blessure à l’épaule en début de saison, Kessel a disputé le premier match de cette séquence, le 3 novembre 2009.

Et il a rendu ce match encore plus spécial en marquant le 400e but de sa carrière. (À voir dans la vidéo ci-dessus.)

Le début de cette série coïncidait d’ailleurs avec ses débuts au sein de l’organisation des Maple Leafs de Toronto. Ce soir-là au Air Canada Centre, le Lightning de Tampa Bay avait triomphé 2 à 1 en prolongation.

Depuis, Kessel a disputé 445 matchs avec les Leafs, 328 avec les Penguins de Pittsburgh, 208 avec les Coyotes de l’Arizona et huit avec les Knights pour prendre seul le premier rang de l’histoire chez les hommes de fer. Durant cette séquence, il a remporté deux coupes Stanley.

Kessel devance ainsi Keith Yandle, dont la série de 989 parties s’est échelonnée du 26 mars 2009 au 29 mars 2022. Le nouveau retraité avait dépassé Doug Jarvis le 25 janvier dernier. L’ancien joueur et entraîneur adjoint du Canadien de Montréal détenait préalablement le record avec 964 rencontres depuis le 10 octobre 1987.

Kessel devrait par ailleurs conserver ce record au moins jusqu’en mars 2026, puisque Brent Burns est son dauphin parmi tous les joueurs actifs. L’arrière de 37 ans a en effet disputé 685 matchs d’affilée. Il devra donc jouer jusqu’à 41 ans sans la moindre blessure pour rattraper Kessel.

Kessel a été le premier choix des Bruins de Boston – la cinquième sélection au total – lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2006. Depuis, il a totalisé 399 buts et 958 points tout en montrant un différentiel de -148 avant le match de mardi.