Longue absence à prévoir pour James van Riemsdyk

L’attaquant des Flyers de Philadelphie James van Riemsdyk subira vendredi une opération pour traiter une fracture du doigt et sera à l’écart du jeu pour une durée indéterminée.

Cependant, selon ce qu’a indiqué mardi le site NHL.com, l’absence du vétéran pourrait être d’environ un mois. Pendant la première période du match contre les Sharks de San Jose, dimanche, van Riemsdyk a bloqué un tir de Kevin Labanc.

«Nous en saurons plus après l’intervention chirurgicale», a simplement dit son entraîneur-chef John Tortorella à ce propos.

Le hockeyeur de 33 ans a récolté deux buts et trois mentions d’aide en six parties depuis le début de la campagne, tout en conservant un différentiel de +5.

Par ailleurs, les Flyers pourraient miser sur Owen Tippett et Rasmus Ristolainen pour leur duel de jeudi face aux Panthers de la Floride. Le premier n’a pas joué depuis le 13 octobre à cause d’une commotion cérébrale, tandis que le second espère disputer une première rencontre en 2022-2023 sous peu après avoir été ennuyé par une blessure au bas du corps.