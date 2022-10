Le retour de Patrik Laine

Les Blue Jackets de Columbus ont activé l'ailier gauche Patrik Laine de la liste des blessés, a annoncé mardi le directeur général Jarmo Kekalainen.



Le Finlandais de 24 ans affrontera les Coyotes de l'Arizona en soirée, après avoir raté les six derniers matchs en raison d'une blessure au coude subie au match d'ouverture contre les Hurricanes de la Caroline, le 12 octobre. Il a marqué le premier but du club de la campagne avant de se blesser en deuxième période.

L'athlète de 6 pieds 5 pouces et 206 livres originaire de Tampere, en Finlande, a enregistré 177 buts et 151 passes pour 328 points en 408 matchs en carrière avec les Blue Jackets et les Jets de Winnipeg depuis ses débuts dans la LNH en 2016-17.

La saison dernière, Laine a récolté 26 buts et 56 points ainsi que 24 minutes de pénalité en 56 sorties.

L'équpe a aussi placé l'attaquant Justin Danforth sur la réserve des blessés. Ce dernier a subi une déchirure du labrum le 22 octobre contre les Penguins de Pittsburgh et devrait subir une intervention chirurgicale lundi prochain. Sa guérison complète prendra environ six mois.