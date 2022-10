Le PSG en verve, Chelsea qualifié, la Juve éliminée

Avec des doublés de Lionel Messi et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a récité son football mardi contre le Maccabi Haïfa (7-2), se qualifiant en beauté pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tout comme Chelsea, Dortmund et Benfica, bourreau d'une Juventus éliminée (4-3).

Gr.H: la « MNM » qualifie Paris, la Juve échoue

Pour la onzième année consécutive, le PSG verra la phase à élimination directe de l'épreuve-reine européenne, après une performance très aboutie de son trio offensif « MNM » (Messi-Neymar-Mbappé) contre Haïfa.

Ce succès garantit au PSG (11 pts) une des deux premières places du groupe H, dont il occupe la tête avec Benfica (11 pts). Et les Parisiens iront à Turin la semaine prochaine pour briguer la première place, synonyme de tirage potentiellement plus abordable le 7 novembre à Nyon, en Suisse.

Au Parc des Princes, les forces de l'ordre, qui redoutaient des débordements, ont procédé à 14 interpellations. La majorité des interpellations sont intervenues pour utilisation de fumigènes dans le stade, mais le feu d'artifice a plutôt été sur le terrain, où Paris s'est régalé.

Lorsque les Parisiens jouent une telle partition collective, se trouvant les yeux fermés, c'est difficile pour l'adversaire: doublés de Messi (19e, 44e) et de Mbappé (32e, 64e), but de Neymar (35e), encore déterminant sur le but contre son camp de Sean Goldberg (67e), et ultime but signé Carlos Soler (84e)...

« Quand on joue tous ensemble, simple, c'est très beau à voir. On a fait un superbe match », a savouré le capitaine parisien Marquinhos au micro de Canal+ Foot.

Seul bémol, Abdoulaye Seck a profité de deux relâchements défensifs pour s'offrir un doublé (38e, 50e) et Neymar, averti, sera suspendu à Turin.

Quelle Juve le PSG retrouvera-t-il mercredi prochain ? Difficile à dire, car la « Vieille Dame » a chuté à Lisbonne contre Benfica, malgré des buts de Moises Kean (21e), Arkadiusz Milik (77e) et Weston McKennie (79e) qui ont entretenu l'espoir en fin de match.

Après trois éliminations successives en huitièmes, la Juventus n'a cette fois même pas franchi la phase de poules, un symbole de son lent mais constant déclin européen...

Gr.G: Dortmund qualifié, City premier

Qualification en poche pour Dortmund: le Borussia s'est contenté d'un nul 0-0 contre Manchester City, déjà qualifié, pour s'assurer une place en huitièmes et réduire à néant les efforts de Séville, vainqueur en vain de Copenhague 3-0.

Pour les retrouvailles avec Erling Haaland, son ancien avant-centre parti briller en Angleterre avec City, Dortmund a bien résisté et son gardien Gregor Kobel a arrêté un penalty obtenu et tiré par Riyad Mahrez (58e).

Rien de dramatique pour les Citizens, qui s'assurent avec ce nul la première place de la poule.

Gr.F: Leipzig surprend le grand Real

Tenant du titre et déjà qualifié pour les huitièmes, le Real Madrid a perdu son premier match de la saison (3-2), surpris par le RB Leipzig de Christopher Nkunku, buteur.

Avec un onze remanié, sans les Ballons d'Or Karim Benzema et Luka Modric, ménagés, les champions d'Europe se sont retrouvés rapidement menés, notamment grâce à une frappe lourde du Français Nkunku (18e). Et malgré les réductions du score de Vinicius (44e) et Rodrygo (90e+4), Leipzig a assuré sa victoire.

De quoi permettre au club allemand de consolider sa deuxième place (9 pts) devant le Shakhtar Donetsk (6 pts), son prochain adversaire, freiné par le Celtic à Glasgow (1-1).

Gr.E: Chelsea en huitièmes, Milan en profite

Sacré redressement pour Chelsea: mal engagé après une défaite inaugurale mais relancé par son nouvel entraîneur Graham Potter, le club londonien a obtenu sa qualification pour les huitièmes dès l'avant-dernière journée en battant Salzbourg 2-1.

Avec 10 points, le club champion d'Europe 2021 est assuré d'être au tour suivant comme premier de groupe après la victoire de l'AC Milan à Zagreb (4-0).

Les Milanais, vainqueurs notamment grâce à Olivier Giroud sur penalty (59e), en profitent pour se replacer à la 2e place qualificative (7 pts), devant Salzbourg (6 pts), leur adversaire de l'ultime journée.