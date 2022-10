EN DIRECT | Wild - Canadiens

Les Canadiens de Montréal (3-3-0) disputent la victoire à un adversaire qui connaît un début de saison compliqué, le Wild du Minnesota (1-3-1), lundi soir au Centre Bell.

Nous sommes en première période. La marque est de 1-0 en faveur du Wild.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PÉRIODE

05:58 - BUT MIN 1-0 Le Wild profite d'un revirement et contre-attaque à trois contre un; Joel Eriksson Ek enfile l'aiguille

1-0 wild -

03:22 - Kirby Dach fonce vers la cage de Marc-André Fleury et redirige la passe de Christian Dvorak directement sur la tige métallique

01:35 - La troupe de Martin St-Louis applique un échec-avant agressif, Calen Addison accroche Evgenii Dadonov; avantage numérique CH

00:00 - Début de la partie

Formation du Tricolore à l’entraînement matinal

Attaquants

Caufield – Suzuki – Monahan

Dadonov – Dvorak – Gallagher

Drouin – Dach – Anderson

Pitlick – Evans – Hoffman

Extra : Pezzetta

Défenseurs

Guhle – Savard

Harris – Kovacevic

Xhekaj – Wideman

Extra : Schueneman

Gardiens

Allen

Montembeault

Devant le filet

Jake Allen Fiche: 2-2-0 / Moyenne de buts alloués: 2,77 / Taux d’efficacité: ,913%

Marc-André Fleury Fiche: 1-1-1 / Moyenne de buts alloués: 5,25 / Taux d’efficacité: ,847%

Avant-match

Le gardien québécois du Wild, Marc-André Fleury, connait de sérieux ennuis, avec une moyenne de buts alloués de 5,25 jusqu’ici.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis n’a par ailleurs fait aucun changement à sa formation en vue du duel contre le Wild. Cela signifie notamment que Juraj Slafkovsky est toujours incommodé par une blessure et que le gardien Jake Allen obtiendra son cinquième départ en 2022-2023. Dans le cas du Slovaque, St-Louis ne peut dire si l’absence se prolongera. Pour ce qui est d’Allen, qui aura Fleury comme vis-à-vis, il aura fort à faire contre une formation en forme, offensivement parlant, du moins.

«Leur avantage numérique fonctionne, il faudra rester à l’extérieur du banc des punitions et si on doit écouler des pénalités, on aura à bien effectuer le travail, a souhaité l’entraîneur du Canadien en point de presse, sachant bien que le Wild mise sur le deuxième meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale. Cette équipe n’a pas obtenu les résultats voulus jusqu’ici et elle sera sûrement affamée. Ainsi, on doit s’attendre à une grosse performance de sa part et il nous faudra être solides.»

Le point de presse de Martin St-Louis en vu du match contre le Wild (25 octobre 2022) -

De bonnes nouvelles

Après la rencontre du jour, le Tricolore jouera ses quatre matchs suivants à l’étranger et pour l’occasion, il pourra compter sur de nouveaux voyageurs. Effectivement, St-Louis a indiqué que l’attaquant Joel Armia (haut du corps) et le défenseur Joel Edmundson (dos) effectueront le périple. Les deux hommes se sont entraînés mardi avec des chandails interdisant les mises en échec, mais ils progressent bien aux dires de l’instructeur-chef.

«C’est très bien de les revoir tous les deux. Ils seront avec nous durant le voyage et on verra par la suite», a-t-il simplement commenté.