Charles Leblanc a un nouveau gérant

Les Marlins de Miami, dont fait partie le Québécois Charles Leblanc, ont annoncé la nomination d’un nouveau gérant mardi.

L’ancien joueur Skip Schumaker a obtenu le poste auparavant occupé par Don Mattingly. Ce dernier et l’organisation floridienne avaient décidé de ne pas renouveler leur association en septembre dernier, et ce, après que le club ait maintenu un dossier de 69-93 en 2022.

Pour revenir à Schumaker, l’homme de 42 ans a disputé 11 saisons dans le baseball majeur. Il a porté les couleurs des Cardinals de St. Louis, des Dodgers de Los Angeles et des Reds de Cincinnati.

Après sa retraite comme joueur en 2015, le natif de la Californie a fait le saut comme adjoint aux opérations baseball et du développement des joueurs chez les Padres de San Diego (2016-2017). Il a également été l’entraîneur au premier but de cette équipe (2018-2019) et l’adjoint au gérant (2020-2021). Jusqu'à tout récemment, Schumaker était l’entraîneur de banc des Cardinals.

«Construire une culture gagnante et faire notre place en séries éliminatoires représentent les prochaines étapes de cette organisation. J’ai très hâte de commencer», a déclaré le nouveau gérant dans un communiqué publié par les Marlins.

La venue de Schumaker pourrait par ailleurs servir Leblanc, qui a été laissé de côté quelques fois par Mattingly malgré ses statistiques intéressantes en attaque en 2022. Le Lavallois a frappé 41 coups sûrs, dont quatre circuits en 48 parties. Il a également maintenu une moyenne au bâton de ,263.