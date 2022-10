Une mission impossible pour les Phillies?

La Série mondiale de baseball s’entamera vendredi et si les Phillies de Philadelphie souhaitent décrocher leur premier titre depuis 2008, ils devront réussir à quatre occasions ce que personne n’est parvenu à accomplir une seule fois en éliminatoires : gagner un match contre les Astros de Houston.

Ceux-ci semblent avoir gardé le meilleur pour la fin cette année, ayant remporté leurs sept parties d’après-saison. Après avoir balayé les Mariners de Seattle en série de division, les champions de la section Ouest ont liquidé les Yankees de New York en quatre matchs de suite en finale de la Ligue américaine.

Et les représentants de la Nationale pensent semer la panique dans les rangs adverses, ils risquent de déchanter. Les Astros semblent bien équipés pour traverser différentes épreuves : ils ont effacé un retard de deux points en fin de neuvième manche dans la partie initiale face aux Mariners, ils ont gagné une joute de 18 manches contre les mêmes opposants pour conclure leur série et sont revenus de l’arrière dans leur dernier rendez-vous avec les Yankees.

Ainsi, dans un gain de 6 à 5 dimanche, ils ont marqué quatre points en troisième manche pour prendre les devants 4 à 3, notamment grâce à un circuit de Jeremy Pena, le joueur par excellence de la série grâce à ses deux longues balles et une moyenne au bâton de ,353.

«C’est irréaliste. Vous rêvez de tout cela quand vous êtes enfant. Bravo à mes coéquipiers. On s’est présenté au travail chaque jour et nous sommes restés nous-mêmes toute l’année. On n’est qu’à un pas de notre objectif ultime», a affirmé Pena au site MLB.com.

L’élément manquant au curriculum vitae de Baker

Pour sa part, le gérant Dusty Baker n’a plus rien à prouver dans les grandes ligues. L’ancien joueur s’est distingué sur le terrain avec deux participations au match des étoiles, deux Bâtons d’argent et un Gant doré. Comme entraîneur-chef, il a été nommé trois fois le gérant par excellence, mais il lui manque un titre de la Série mondiale.

«Pour en arriver là, il faut parcourir un long chemin, a précisé celui ayant gagné la finale du baseball majeur comme joueur avec les Dodgers de Los Angeles en 1981. À partir du camp d’entraînement, beaucoup de choses arrivent dans les mois menant ici. Cela signifie que nous avons persévéré et que nous sommes restés unis. Nous avons également effectué les transactions requises afin d’améliorer des aspects de notre formation. Ces gars composent un groupe tissé serré.»

Le premier match de la Série mondiale aura lieu vendredi au Minute Maid Park de Houston. Les deux clubs ont croisé le fer au même endroit récemment, soit dans la dernière série du calendrier régulier. Les Astros ont remporté deux des trois matchs tenus du 3 au 5 octobre.