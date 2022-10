Une énorme avancée du CF Montréal

Le CF Montréal n’est peut-être pas allé jusqu’au bout, mais le simple fait qu’on a pensé qu’il en était capable représente une énorme avancée pour le club, qui est dans la deuxième décennie de son existence en MLS.

L’équipe dirigée par Wilfried Nancy a connu la meilleure saison de son histoire dans le circuit Garber en finissant au deuxième rang de l’Association de l’Est, avec une fiche de 20 victoires, 9 défaites et 5 verdicts nuls, pour un total de 65 points.

Elle a établi de nouvelles marques du circuit pour les victoires à l’étranger (11) et les gains consécutifs à l’étranger (7).

Douze records d’équipe ont été battus. Parmi ceux-ci, il y a le plus grand nombre de victoires (20), le moins de défaites (9), les points au classement (65), les buts marqués (63) et les buts marqués par les défenseurs (14).

Cette saison magnifique marquera l’histoire du club. C’était d’ailleurs le slogan cette année. Mais qu’en restera-t-il quand tout recommencera en janvier prochain?

Il faut d’abord se questionner sur l’avenir de Wilfried Nancy. L’équipe détient une option et elle n’a pas encore été activée. Nancy est en lice pour le titre d’entraîneur de l’année.

Nancy s’est un peu emporté après la rencontre de dimanche, quand un collègue lui a demandé s’il allait être de retour l’an prochain.

«Qu’on parle du match et pas de ma situation!»

Il faut se souvenir qu’en juillet, Joey Saputo, furieux, avait été surpris par des collègues devant le président, Gabriel Gervais, râlant contre Nancy dans les bureaux du Stade Saputo après une défaite contre Kansas City.

Nancy est désiré

S’il n’en tient qu’aux joueurs, Nancy devra être de retour pour poursuivre le travail amorcé.

«Je veux que Wilfried et tout son staff restent à Montréal, a insisté Samuel Piette après le match. Ce qu’on a créé depuis l’an dernier avec lui, c’est remarquable. »

Sur le terrain, il y aura aussi du changement parce que Djordje Mihailovic prendra la route des Pays-Bas pour se joindre à AZ Alkmaar. Victor Wanyama a également indiqué qu’il ne serait pas de retour l’an prochain.

Le vétéran de 38 ans, Kei Kamara, sera-t-il de retour? Ismaël Koné pourrait lui aussi faire ses valises, puisque c’est passé très proche au cours de l’été. S’il connaît une grosse Coupe du monde, Johnston pourrait bien se trouver ailleurs en 2023.

Au-delà des résultats sur le terrain, le club a contribué à développer la culture du soccer cette année.

«Je suis fier de la foule et j’ai l’impression qu’on a un peu changé la culture ici. C’est une ville qui est folle de foot», a insisté Johnston.

«Si on se ramène au début de la saison, les gens étaient hésitants, il y avait des doutes, mais nous avons prouvé à tout le monde que nous sommes une équipe excitante derrière laquelle on peut se ranger et c’est ce que les gens ont fait.»

Il fallait être au Stade Saputo dimanche pour comprendre. Dès les premières lignes du Ô Canada, la foule a pris le dessus sur Margau qui a laissé les partisans chanter, chose qu’on n’avait jamais vue avant, de mémoire de journaliste.