Un peu du Québec à la Série mondiale

Bien qu’il s’agisse d’un rôle dans l’ombre, le travail du recruteur québécois Alex Agostino pourrait bien avoir un impact sur l’issu de la Série mondiale qui oppose les Phillies de Philadelphie aux Astros de Houston.

Certains des joueurs qu’il a recrutés pour le compte des Phillies ont servi de monnaie d’échange pour l’obtention de joueurs d’impacts.

«Brandon Marsh, le voltigeur de centre, et David Robertson, le vétéran releveur, sont avec nous grâce à deux joueurs que j’avais repêché tard. Le département du développement a bien fait son travail et Dave Dombrowski a échangé ces deux jeunes joueurs pour Marsh et Robertson», a expliqué Agostino au balado La Dose.

Le 2 août dernier, les Phillies ont acquis Marsh des Angels de Los Angeles contre Logan O’Hoppe, un choix de 23e ronde en 2018.

Quelques minutes plus tard, Philadelphie a transigé avec les Cubs pour mettre la main sur Robertson. Chicago a reçu en retour Ben Brown, un choix de 33e ronde en 2017.

Le recruteur québécois vise actuellement un 3e titre de la série mondiale, après ceux de 2008 (Phillies) et 2003 (Marlins de Miami). Voilà qui justifierait, en partie, le nombre incalculable d’heures à sillonner les petits bleds d’Amérique en quête de la perle rare.