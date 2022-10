Un fort lien unit Caufield et Pavelski

Joe Pavelski est l’aîné de Cole Caufield de 17 ans. Ce grand écart d’âge n’empêche cependant pas les deux attaquants de se connaître depuis longtemps.

Caufield l’a côtoyé pour la première fois il y a 15 ans, alors que le franc-tireur des Canadiens n’avait que six ans.

«Après le match contre les Stars, j’ai vu Caufield avoir une discussion avec Pavelski dans les corridors du Centre Bell. Ce sont deux joueurs qui viennent du Wisconsin. Non seulement ça. Cole m’a dit ce matin qu’il est allé à la même école secondaire et à la même université que Pavelski. Et il allait à son école de hockey à l’âge de six ans», a raconté le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie à l’émission JiC, lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«Les familles Pavelski et Caufield se connaissent très bien, a-t-il poursuivi. Quand Pavelski a fait ses débuts dans la LNH, la famille Pavelski est allée voir son premier match chez les Caufield. Cette relation existe depuis longtemps. Pavelski est un mentor extraordinaire pour Caufield. Il apprend beaucoup de lui. Il y a une belle amitié entre les deux hommes.»

