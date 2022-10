Un entraîneur des gardiens croit au retour de Carey Price

Même si de nombreux experts soutiennent que Carey Price a disputé son dernier match dans la LNH, Jimmy Waite voit encore de l'espoir.

C'est ce que l'entraîneur des gardiens des Blackhawks de Chicago a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«C'est de plus en plus difficile de revenir après une année complète sans jouer, surtout quand tu avances en âge. S'il y en a un qui peut le faire, je pense que c'est Carey Price. Avec le talent qu'il a, je pense que c'est faisable. Il est le seul à savoir si son genou peut le permettre. Avec le style de jeu qu'on joue aujourd'hui, c'est très demandant pour les genoux et les hanches. Ce n'est plus comme avant. La position a changé.»

En plus de Price, le Québécois a donné un vote de confiance à un autre gardien qu'il connaît bien, Marc-André Fleury. Ce dernier a été vivement critiqué pour son début de saison avec le Wild du Minnesota.

«C'est un gars que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec pendant les trois quarts d'une saison et je l'adore. C'est vraiment trop tôt, c'est juste deux mauvaises parties en commençant. Il ne faut pas paniquer trop vite. Les saisons sont longues. Depuis ce temps, il a eu deux très bonnes parties. Je ne suis pas inquiet pour Marc-André qu'il va revenir fort. Il a encore du bon hockey dans lui.»

Une surprise à Chicago

Avec trois victoires en cinq matchs, les Blackhawks connaissent un début de saison qui dépasse les attentes. À ce sujet, Waite donne le crédit à l'entraîneur-chef, Luke Richardson.

«Luke est un bon vent de fraîcheur pour nous, cette saison. C'est un gars qui est tellement calme, mais il demande le respect. Il a eu une carrière de tout près de 20 ans dans la LNH. Lorsque tu vois un entraîneur avec une carrière comme ça, ça mérite le respect de tous les joueurs. C'est ça qu'il a, aujourd'hui.»

Malgré tout, la formation de Chicago ne devrait pas participer aux séries éliminatoires et les rumeurs impliquant un départ de Patrick Kane et Jonathan Toews se font de plus en plus entendre.

«Honnêtement, on ne parle vraiment pas de ça à l'interne. Pour l'instant, Patrick Kane et Jonathan Toews sont avec nous. Il y a vraiment une belle ambiance dans l'équipe. On vient de gagner trois matchs consécutifs. Patrick Kane se concentre sur ce qu'il a à faire. Il a très bien joué lors de la dernière partie.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.