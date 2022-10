Tyler Seguin a considéré la retraite

En janvier 2021, au moment où il se remettait une d’une opération à une hanche, l’attaquant des Stars de Dallas Tyler Seguin a considéré prendre sa retraite.

L’athlète de 30 ans se trouvait chez un ami à Muskoka, en Ontario, lorsqu'il a remis sa vie professionnelle en question.

«J’ai regardé mon ami et je lui ai dit : "je ne sais pas si je vais être capable de rejouer un jour. Ma carrière est peut-être terminée." Je ne voyais tout simplement pas la lumière au bout du tunnel», a raconté Seguin au site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Chaque fois que je vis des moments sombres, chaque fois que je suis déprimé, je pense à l'époque où je me trouvais à Muskoka et où j’en étais à ce moment-là. Cela me permet de continuer d’avancer.»

Seguin s’est blessé à une hanche pendant les séries éliminatoires en 2020 et a ensuite été limité à trois parties lors de la saison suivante. L’an dernier, il a amassé 24 buts et 25 mentions d’aide pour 49 points en 81 rencontres. Il s’agit de sa moins bonne campagne au plan statistique depuis qu’il porte les couleurs des Stars. L’Ontarien est d’ailleurs persuadé qu’il va rebondir.

«Je pense toujours qu'il n'y a aucune raison que je sois statistiquement là où j'étais l'année dernière, a-t-il déclaré. Je continue à penser cela, à croire en moi, et à travailler en ce sens.»

En cinq parties jusqu’à maintenant en 2022-2023, Seguin a touché la cible deux fois et fourni trois aides pour cinq points.