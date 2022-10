Que faire au retour des vétérans?

L’entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, ainsi que le directeur général Kent Hughes auront un intéressant casse-tête à résoudre, dans les prochaines semaines, lorsque plusieurs vétérans établis du club reprendront l’action après s’être remis de leurs blessures.

C’est surtout en défense que des choix déchirants seront à faire. Avec les retours éventuels de Joel Edmundson et Michael Matheson, qui devra être rétrogradé? Parce que les Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Jordan Harris font bien par les temps qui courent, et aucun d’entre eux ne mérite une rétrogradation à ce point-ci.

Le sujet a rebondi à «l’Après-match», lundi soir.

«Il faut garder le plan, c’est de développer les jeunes», a lancé l’ancien du CH Maxim Lapierre.

«C’est quoi les décisions à prendre? Un gars comme (Chris) Wideman n’a pas d’affaire à jouer, même s’il sur l’avantage numérique», a-t-il ajouté.

Dave Morissette, au contraire, croit que les prochains matchs de l’équipe sont «prenables» et qu’en cas de succès, l’organisation devrait aller chercher des renforts afin d’être de la lutte pour les séries.

Voyez la discussion en vidéo principale.