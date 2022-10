Owen Beck est le joueur de la semaine en Ontario

L'espoir des Canadiens de Montréal Owen Beck a été nommé joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue de l’Ontario.

En deux matchs (quatre périodes), le joueur de centre des Steelheads de Mississauga a récolté trois buts et six aides pour un total de neuf points avec un différentiel de +2.

Voyez ses plus beaux jeux réalisés lors des derniers jours, dans la vidéo en tête d'article.

Beck a égalé un record d’équipe pour le plus de points en un seul match vendredi, avec un filet et six points dans une victoire de 8-2 contre les Bulldogs de Hamilton, avec une efficacité de 76,4% (13 en 17) dans le cercle des mises au jeu.

Samedi, à Barrie, le 32e choix au total au dernier repêchage a inscrit deux buts et trois points dans une cause perdante de 6-5 face aux Colts.

Âgé de 19 ans, Beck a récolté six buts et 12 points en sept matchs dans l’OHL, cette saison.

Le patineur de Port Hope était en compétition avec un autre espoir du CH, soit le Slovaque Filip Mesar, des Rangers de Kitchener.

Le choix de premier tour, l’été dernier, s’est signalé avec une impressionnante récolte de trois buts et six points, dont un filet victorieux en prolongation, lors de ses deux premiers matchs dans le circuit ontarien.

Mesar a été cédé aux Rangers après une rencontre avec le Rocket de Laval.