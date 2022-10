Ovechkin et les «Caps» opportunistes

Les Capitals de Washington ont été dominés par les Devils du New Jersey, lundi à Newark, mais ont fait preuve d’opportunisme pour l’emporter 6 à 3.

On pourrait autant vanter les talents de finition des joueurs des «Caps» que blâmer les largesses de Mackenzie Blackwood pour expliquer ce résultat. Le gardien ontarien a cédé cinq fois en seulement 18 lancers avant de céder sa cage à Vitek Vanecek.

De l’autre côté de la patinoire, l’ancien gardien du Canadien de Montréal Charlie Lindgren a fermé la porte en réussissant 37 parades.

Les visiteurs se sont mis en marche au deuxième engagement pour l’emporter. Garnet Hathaway et Conor Sheary ont enfilé l’aiguille en moins d’une minute pour donner un coussin de deux filets aux Capitals. Puis, de son bureau, Alexander Ovechkin a inscrit son troisième but de la saison et son 783e en carrière.

Nic Dowd, Nick Jensen et Aliaksei Protas ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les vainqueurs.

Dans une cause perdue, Tomas Tatar et Jesper Bratt ont marqué leur premier filet de la saison pour réduire l’écart au troisième vingt. Nathan Bastian a complété la marque pour les Devils.

Les «Sens» font mieux que le CH

À Ottawa, les Sénateurs ont réussi ce que le Tricolore n’est pas parvenu à accomplir samedi dernier : battre les Stars de Dallas.

Les «Sens» ont fait mouche trois fois en troisième période pour l’emporter 4 à 2. Les Québécois Thomas Chabot et Derick Brassard ont ouvert leur compteur dans la victoire.

Brady Tkachuk et Shane Pinto ont aussi marqué, récoltant tous deux leur cinquième filet de la saison.

Joel Kiviranta et la recrue Wyatt Johnston ont assuré la réplique des Stars.