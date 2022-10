Mathurin et les Pacers sans réponse face aux 76ers

Après un début de saison en dents de scie, les 76ers de Philadelphie ont signé leur première victoire, lundi au Wells Fargo Center, venant à bout de Bennedict Mathurin et des Pacers de l’Indiana 120 à 106.

La bande à Joel Embiid et James Harden, tombeuse des Raptors de Toronto au premier tour des dernières séries éliminatoires de la NBA, avait plié l’échine à ses trois premiers rendez-vous de la saison.

Ils se sont assurés de mettre toutes les chances de leur côté pour freiner cette mauvaise tendance en dominant le premier quart 33 à 23 et la première demie 64 à 46.

Les Pacers (1-3) ont augmenté leur cadence en deuxième moitié de match, sans jamais s’approcher suffisamment au pointage pour inquiéter les 76ers (1-3).

À son quatrième match dans le circuit Silver, Mathurin a connu son duel le moins productif, mais s’est tout de même fait remarquer. Il a inscrit 17 points, deux mentions d’assistance et quatre rebonds. Il a malgré tout peiné du centre-ville, ne réussissant qu’une de ses sept tentatives de lancer de trois points.

Mathurin a notamment réussi un panier spectaculaire au quatrième quart. Son coéquipier Tyrese Haliburton a alors intercepté le ballon avant de lui remettre pendant qu’il s'amenait à toute vitesse. L’athlète de Montréal-Nord n’en demandait pas plus pour compléter un «lay-up» avec flamboyance.

Haliburton a d’ailleurs mené les Pacers avec un double-double de 19 points et 10 mentions d’assistance.

Le tandem de Harden et Embiid en a toutefois fait voir de toutes les couleurs à l’équipe de l’Indiana. Le premier est passé à cheveu de réussir le triple-double avec 29 points, neuf rebonds et 11 passes décisives, tandis que le second a inscrit 26 points.

Mathurin et les Pacers auront droit à deux jours de congé avant de poursuivre leur voyage à l’étranger de cinq rencontres. Ils visiteront les Bulls à Chicago, mercredi.