Mark Borowiecki a évité le pire

Ayant quitté la patinoire sur une civière samedi soir, le défenseur des Predators de Nashville Mark Borowiecki est de retour à la maison.

Son équipe a précisé sur Twitter dimanche qu’il devra se reposer et se soumettre à d’autres évaluations médicales avant d’espérer un retour au jeu.

Le vétéran a encaissé une mise en échec de l’attaquant des Flyers de Philadelphie Morgan Frost derrière le filet au cours de la deuxième période de son dernier match. Il est demeuré immobile sur la glace durant plusieurs minutes après le contact et a été transporté à l’hôpital. Au moment de son départ, il était conscient et pouvait bouger les extrémités de son corps.

«Ce n’est jamais agréable de voir un joueur tomber ainsi. Je pense qu’en regardant ça, quand il a frappé la bande et a chuté, on a su tout de suite qu’il s’agissait d’un incident sérieux, a déclaré au site NHL.com l’entraîneur-chef des Predators, John Hynes. Mark est un bon gars et un morceau important de cette formation.»

«C’est excellent de savoir qu’il se remettra de ses blessures, a ajouté Hynes, sans en dévoiler davantage sur l’état physique de son joueur. Évidemment, il sera à l’écart pour quelque temps, mais c’est bon de constater qu’il pourra revenir.»

Borowiecki n’a pas obtenu un seul point en quatre rencontres et a totalisé 12 minutes de punition cette saison.