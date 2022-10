Les Raptors se vengent du Heat

Les Raptors de Toronto ont pris leur revanche face au Heat en signant leur deuxième victoire de la saison, lundi à Miami, par la marque de 98 à 90.

Les Québécois Chris Boucher et Khem Birch ont participé au gain de la seule équipe canadienne de la NBA, bien qu’ils aient été utilisés avec parcimonie par l’entraîneur-chef Nick Nurse.

Boucher, qui disputait son premier match de la saison après avoir été embêté par une blessure aux ischiojambiers gauches et une maladie non liée à la COVID-19, a passé 11 min 42 s. sur le parquet. Il en a profité pour inscrire 10 points et deux rebonds, ne ratant qu’un seul de ses cinq lancers dans la partie.

Birch n’a quant à lui eu droit qu’à 6 min 34 s. d’utilisation. Le Montréalais a amassé deux points et autant de rebonds.

Fred VanVleet a mené le bal pour les Raptors avec 24 points et neuf mentions d’assistance. Pascal Siakam a aussi rempli son mandat en ajoutant 21 points au tableau, tandis que Precious Achiuwa s’est avéré essentiel à la défensive torontoise. Le Nigérien a signé un double-double de 10 points et 22 rebonds.

Par ailleurs, Siakam et Christian Koloko ont écrit une page d’histoire en devenant les deux premiers coéquipiers camerounais à amorcer une partie dans la NBA.

Sans Barnes

Les Raptors ont dû se débrouiller sans les services de leur jeune étoile Scottie Barnes.

L’athlète de 21 ans est ennuyé par une blessure à la cheville droite et son cas est réévalué quotidiennement.

Sa visite à l’infirmerie est le résultat d’une chute inconfortable qu’il a subie lors de la défaite des siens de 112 à 109 contre le Heat, samedi. Après avoir réussi un «dunk», le Floridien a atterri sur son rival Tyler Herro et a été incapable de rester dans le match.

En 2021-2022, Barnes a été nommé recrue de l’année dans la NBA, quelques mois après avoir été sélectionné au quatrième échelon de l’encan amateur. L’ailier a inscrit en moyenne 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 mentions d’assistance en 74 duels.