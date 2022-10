Les partisans des Canucks en ont marre

Les Canucks de Vancouver ont perdu leurs six premiers duels de la saison et leurs partisans leur ont transmis un message d’insatisfaction sans équivoque, samedi, dans un revers aux mains des Sabres de Buffalo.

Pendant que le club local se faisait battre 5 à 1 lors de son match local inaugural, des amateurs présents au Rogers Arena ont lancé des chandails de l’équipe sur la glace afin d’exprimer leur dépit. En fait, trois gilets ont dû être ramassés durant le dernier vingt. Certes, voilà une scène à laquelle le capitaine Bo Horvat ne tenait pas à assister de nouveau.

«Mon chandail a été projeté sur la glace l’an passé et tant que je jouerai, je n’oublierai jamais cela. Ce type de geste vous touche et c’est vraiment triste d’avoir encore vécu cela. Toutefois, je comprends leur frustration», a-t-il déclaré au réseau Sportsnet.

«Nous ne leur avons pas donné beaucoup de matière à applaudissements, a-t-il renchéri. Il y a eu plusieurs étapes de reconstruction et là, à ce stade de l’année, on dirait qu’on ne gagnera plus jamais.»

Des fins en queue de poisson

Le public de Vancouver n’a guère apprécié de voir une fois de plus les Canucks s’effondrer en troisième période, même si cette fois, ils ne détenaient pas l’avance. Ils ont concédé trois buts dans cet engagement et en 2022-2023, ils ont été dominés 15 à 1 au chapitre des buts après les 40 premières minutes d’une partie.

«C’est garanti, étant donné notre façon de jouer, surtout vers la fin de la rencontre, a admis l’attaquant Curtis Lazar au sujet de la réaction virulente des partisans. À chaque affrontement, on a eu une occasion de l’emporter et notre réponse n’y était pas. Il faut trouver le sentiment d’urgence d’agir et être ensemble dans ce vestiaire.»

«Les gens sont passionnés et c’est un avantage de jouer ici. Ils veulent une réaction immédiate et nous également. On peut parler des trucs extérieurs, des amateurs et de tout ce qui se dit à notre propos, sauf qu’à la fin, tout se décide avec ce que nous avons dans ce groupe, a-t-il enchaîné. Nous croyons miser sur une bonne équipe, pas mal meilleure que tout ce qu’on a montré. Mais on l’a souvent dit : les mots sont une chose, les actions en sont une autre.»

Promotion pour un Québécois

Par ailleurs, le défenseur Guillaume Brisebois a été rappelé du club-école d’Abbotsford, lundi, quelques heures avant le match prévu en soirée contre les Hurricanes de la Caroline. Le Québécois prendra la place de Tucker Poolman dans la formation. Celui-ci a été blessé pendant l’affrontement du 15 octobre face aux Flyers de Philadelphie. Au cours de la dernière campagne, il a manqué plusieurs parties en raison de migraines.

Pour revenir à Brisebois, il a disputé 10 joutes en carrière dans la Ligue nationale, mais une seule en 2021-2022.