Les cinq matchs qui ont fait l’année du CF Montréal

Le parcours du CF Montréal s’est peut-être arrêté prématurément, mais le Bleu-Blanc-Noir a tout de même connu une saison faste et riche en émotions.

Voici les cinq matchs les plus marquants du onze montréalais en 2022.

Une performance digne de la Grinta

Dans des circonstances bien particulières, les hommes de Wilfried Nancy avaient soutiré un match nul de 0 à 0 à leur futur bourreau, le New York City FC, le 30 juillet. La veille, l’entraîneur adjoint Jason «la Grinta» Di Tullio perdait la vie après une lutte contre une forme agressive de cancer du cerveau.

Après une émouvante cérémonie d’avant-match, le CF Montréal a dicté l’allure de la rencontre face au puissant club new-yorkais, l’empêchant d’atteindre la cage de James Pantemis pendant 90 minutes. Même si sa troupe a été incapable de démystifier Sean Johnson, Nancy était habité par un grand sentiment de fierté après la partie. «Pour honorer Jason, il fallait avoir la mentalité de la Grinta, être positifs, passionnés, braves et courageux comme Jason l’était et je pense qu’on l’a été ce soir.»

Waterman joue les héros

Aucune autre équipe de la Major League Soccer (MLS) n’est plus consciente de la résilience du onze montréalais que le Crew de Columbus. Deux fois dans la saison, l’équipe de l’Ohio a été privée d’une victoire en encaissant deux buts dans les derniers instants d'un duel face au CF Montréal.

Le match du 3 août a été particulièrement douloureux pour le Crew, puisqu’il a offert rien de moins qu’une déconfiture à ses partisans après une interruption de 90 minutes causée par des orages. Leur ancien attaquant Kei Kamara a d’abord créé l’égalité à la 88e minute, puis Joel Waterman a porté le coup de grâce pour faire 2 à 1 à la 94e. «Excusez-moi du terme, mais p*tain que c’est bon», avait lâché un Nancy souriant après cette remontée.

Le ciel tombe sur la tête des Torontois

«De la façon dont cette ligue est faite, quand tu mènes 2 à 0, tu ne peux pas t’asseoir sur tes lauriers»: Kamal Miller et le CF Montréal ont offert une leçon d'humilité au Toronto FC, le 4 septembre. Après avoir inscrit deux buts en sept petites minutes pour amorcer la rencontre, les hôtes semblaient destinés à vaincre confortablement leurs rivaux de toujours.

Le club montréalais s’est toutefois ressaisi pour offrir une de ses performances les plus inspirées de la saison, menant 4 à 2 seulement 47 minutes de jeu plus tard. Grâce à ce gain de 4 à 3, le Bleu-Blanc-Noir a dépassé sa marque précédente pour le nombre de points en une saison (51), et a entaché les minces espoirs des Torontois de se qualifier pour les éliminatoires.

La meilleure équipe de l’histoire sur la route

On peut se demander ce qui serait survenu, dimanche dernier, si le CF Montréal n’avait pas bénéficié de l’avantage du terrain dans sa défaite face au NYCFC. S’il a présenté un dossier honnête au Stade Saputo (9-5-3), ce qu’il a accompli loin de son douillet domicile relève tout simplement de l’exploit. Le tout dernier duel de la saison régulière, le 9 octobre face à l’Inter Miami, le Bleu-Blanc-Noir a porté sa fiche à l’étranger à 11-4-2 en l’emportant 3 à 1.

Du même coup, il établissait un nouveau record dans la MLS pour les victoires consécutives à l’étranger (sept) et pour les gains sur les pelouses adverses en une saison (11). Les plus gros canons offensifs montréalais, Romell Quioto, Djordje Mihailovic et Kamara, ont d’ailleurs chacun marqué six fois à l’étranger en 2022.

Un match éliminatoire parfait

Sans faire appel à Quioto, joueur par excellence de l’équipe, parce qu’il était embêté par une blessure à la cuisse, le CF Montréal a amorcé son parcours éliminatoire face au Orlando City SC, le 16 octobre. Largement considérés comme favoris, les hôtes ont joué avec confiance et ne se sont pas laissés décourager même si la marque était toujours de 0 à 0 après 67 minutes.

L’étoile filante québécoise Ismaël Koné a alors délivré le Stade Saputo en inscrivant le but décisif de cette victoire de 2 à 0. En plus de venger leur revers crève-cœur de la saison précédente face au club floridien – qui avait empêché le onze montréalais de participer au bal automnal en 2021 –, les joueurs ont pu goûter à l’expérience d’un match éliminatoire dans la ville des cent clochers.

«C’est la meilleure atmosphère que j’ai connue dans ma carrière professionnelle et ça en dit beaucoup parce que j’ai connu beaucoup de bonnes atmosphères», avait glissé Mihailovic, à son avant-dernier match dans l’uniforme montréalais.