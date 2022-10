«Je n’ai pas de plan de retraite, mais...» - Price

Carey Price n’a toujours pas mis de côté un retour au jeu, mais pour l’instant, le gardien du Canadien de Montréal souhaite simplement se débarrasser de la douleur qui lui nuit dans ses tâches quotidiennes.

C’est ce qu’il a indiqué, lundi, en conférence de presse.

«Nous allons devoir prendre la situation un pas à la fois, a-t-il dit. Je n’ai pas de plan de retraite présentement. Mon but est d’être libéré de la douleur au jour le jour. Prendre mes enfants pour descendre les escaliers est difficile.»

«C’est frustrant, assurément. Tu passes de la finale de la Coupe Stanley à être assis ici. Ce sont des montagnes russes d’émotions pour moi, mais j’ai ma femme et mes enfants pour me consoler.»

Au sujet de la possible solution à ses ennuis, Price a précisé que des médecins lui ont recommandé de subir une nouvelle opération. Cependant, il juge celle-ci trop risquée et a préféré s’abstenir jusqu’à maintenant.

«En gros, ils prennent des morceaux d’os et de cartilage situés plus bas dans notre votre genou pour les insérer à l'intérieur de la région endommagée. C’est très sérieux et les chances réussite sont de 50 % environ», a-t-il soulevé.

Une grande carrière

L’athlète de 35 ans est ennuyé par une blessure au genou tardant à guérir malgré une intervention chirurgicale subie en août 2021 qui n’a finalement pas donné les résultats escomptés. Il a tenté un retour en fin de campagne le printemps dernier avec cinq matchs, mais son nom a été placé sur la liste des blessés à long terme pendant le camp d’entraînement.

Aussi, le numéro 31 dit encore avoir espoir de déjouer les pronostics et de renouer avec l’action un jour.

«Il y a une petite chance, une sorte de miracle, qui subsiste et qui me permettrait de jouer. J’ai toujours été un optimiste de nature, je n’abandonne jamais. Et je ne baisserai sûrement pas les bras quant à la possibilité de remporter une coupe Stanley», a-t-il dit.

Price a été la cinquième sélection du repêchage en 2005 et a rapidement fait le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir remporté la coupe Calder dans la Ligue américaine.

En 712 matchs avec le Tricolore, Price montre un dossier de 361-261-79 une moyenne de buts alloués de 2,51 et un taux d’efficacité de ,917. Il a remporté les trophées Hart, Vézina, Jennings et Pearson en 2015, puis le trophée Masterton plus tôt cette année.