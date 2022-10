Après le sirop d’érable, les avocats pour Leylah Fernandez

Après avoir réjoui les producteurs acéricoles en dévoilant que le secret de son talent au tennis se trouve dans le sirop d’érable, la joueuse montréalaise Leylah Fernandez fait désormais la promotion des avocats du Mexique.

Les Avocats du Mexique et la joueuse ont dévoilé avoir noué un partenariat, lundi, qui amènera Fernandez a faire la promotion des avocats auprès des sportifs et des jeunes.

«Avec ce partenariat, l'objectif est de toucher un nouveau public et une nouvelle démographie. Au-delà de renforcer nos relations avec nos "avolovers", nos fidèles consommateurs d'avocats, nous faisons désormais plus de place à une communauté de sportifs à la recherche du mieux-être et d'alternatives saines à intégrer dans leur train de vie actif», a expliqué par communiqué le responsable du marketing pour les marchés internationaux des Avocats du Mexique, Miguel Barcenas.

La joueuse de tennis, de son côté, a assuré que sa collation préférée avant un entraînement est un «smoothie à l’avocat», dont son intérêt à s’associer à la marque mexicaine.

L’an dernier, Leylah Fernandez avait spontanément affirmé, après une victoire aux Internationaux de tennis des États-Unis contre Elena Svitolina, que le secret de son talent se trouvait dans le sirop d’érable. Cette déclaration, reprise un peu partout sur la planète, avait fait le bonheur du Conseil de l’industrie de l’érable, mais aucune entente de commandite n’a pu être conclue par la suite.