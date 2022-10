Alexandre Gaumont veut prendre le flambeau à Gatineau

Pour le Gatinois Alexandre Gaumont, le gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui aura lieu jeudi au Casino du Lac-Leamy sera en quelque sorte le passage du flambeau qu’il recevra symboliquement des mains de Gaétan Hart et Pascal Villeneuve.

Gaumont (4-0, 2 K.-O.), qui fréquente le Club de boxe BG Buckingham tout comme ses deux prédécesseurs, se dit honoré de pouvoir enfiler les gants devant famille et amis. Il le fera en affrontant le Polonais Krzysztof Warekso (3-0-1, 1 K.-O.).

«C’est un honneur de ramener la boxe à Gatineau et j’ai hâte de sentir l’énergie de la foule, a lancé Gaumont, lundi. Avant que mon dernier combat ne soit annulé, tout le monde me parlait juste du gala à Gatineau. Il n’y a pas souvent des événements comme ça à Gatineau. Donc ça fait longtemps que les gens m’en parlent et tout le monde qui me connaît va être là.»

Ce combat annulé, il devait avoir lieu au Casino de Montréal, 16 septembre, contre le Français Gaston Dué (7-4-1, 4 K.-O.). Le Québécois a toutefois contracté la COVID-19 la semaine précédente, forçant son promoteur à retirer son duel de la carte.

Gaumont a été déçu, mais il ne peut nier que la maladie l’a envoyé au plancher avant même qu’il ne puisse monter dans le ring. Il a d’ailleurs traîné quelques symptômes pendant deux ou trois semaines. Il s’estime toutefois totalement remis, maintenant.

«Je suis pas mal à 100 %, a-t-il affirmé. Au début, c’était plus difficile, j’avais moins de souffle. J’ai été malade pendant une semaine, mais après, ça a pris un deux semaines à reprendre mon souffle complètement.»

«Ça faisait une couple de mois que je ne m’étais pas battu. J’ai eu un gros camp d’entraînement. Je m’étais entraîné avec des gauchers, on était prêt pour ce combat-là et on a dû annuler une semaine avant. J’étais vraiment déçu.»

Un combat à la fois

Comme tout boxeur qui se respecte, Gaumont a jeté un œil à quelques combats de Warekso. L’Européen préconise un style de boxe agressif, et le favori local estime être en mesure d’en tirer avantage.

«J’ai regardé quelques rounds. Il aime attaquer, a-t-il analysé. Ce n’est pas le gars qui a la meilleure défensive. Ça ne le dérange pas de manger un coup pour en donner un aussi. J’aime me battre contre des gens qui me foncent dessus parce que c’est dans ces temps-là que je suis le meilleur. Avec ma force de frappe, j’aime me faire attaquer. Comme ça, je peux faire mal à mes adversaires.»

Si tout se passe bien, Gaumont se battra également le 16 décembre à Shawinigan. Mais pour l’instant, il ne voit pas plus loin que jeudi.

«Je suis toujours confiant de l’emporter, sinon je ne ferais pas ce métier-là. On va prendre un combat à la fois, c’est sûr, on va se concentrer sur celui-là, mais je suis pas mal sûr que ça va bien aller.»

En bref:

Gaumont sera en demi-finale du gala de jeudi qui se terminera avec l’affrontement entre Junior Ulysse (21-2, 12 K.-O.) et le Mexicain Jose Macias Enriquez (15-1, 7 K.-O.). Également de Gatineau, Harley-David O’Reilly effectuera ses débuts professionnels contre Huber Poulin (2-0-1).

L’Albertain Steve Claggett (32-7-2, 22 K.-O.), de même que les Montréalais Luis Santana (7-0, 2 K.-O.), Christopher Guerrero (4-0) et Jean-Gardy François (3-0, 2 K.-O.) seront également en action.