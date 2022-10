Un grand vide pour Brendan Gallagher

Carey Price avait 20 ans lorsqu’il s’est taillé un poste chez le Canadien. Au cours des 15 saisons qu’il a passé dans l’uniforme tricolore, il aura été le coéquipier de 235 joueurs.

De ceux-ci, Brendan Gallagher est celui qui, après Tomas Plekanec, a partagé le plus longtemps le même vestiaire.

«C’est différent de regarder autour et de ne pas voir son nom», a déclaré Gallagher, au terme de l’entraînement de l’équipe, en prévision de la visite du Wild, mardi soir.

«Carey a été le point central de cette organisation pendant tellement de saisons. Je me considère chanceux d’avoir passé toutes ces années avec lui», a ajouté le joueur actif du Canadien comptant le plus d’ancienneté.

Rappelé par le Tricolore au cours de la saison 2012-2013, Gallagher a vécu des parcours éliminatoires mémorables avec Price devant le filet.

Lorsqu’on lui demande de définir ces plus beaux moments en compagnie de l’homme masqué britanno-colombien, deux lui reviennent immédiatement à l’esprit: les septièmes matchs contre les Bruins, en 2014, et contre les Maple Leafs, en 2021.

«Je me souviens à quel point j’étais nerveux avant ces deux matchs. Mais de regarder en sa direction et de constater qu’il était d’un calme désarmant me procurait un sentiment de soulagement. À ce moment-là, je savais qu’il serait le meilleur joueur sur la patinoire.

«Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent donner autant confiance à leurs coéquipiers.»

La question à 100$

Les séries de 2014, ce sont les mêmes qui se sont terminées de manière abrupte pour Price, frappé par Chris Kreider,dans le premier match de la finale de l’Association de l’Est, contre les Rangers de New York.

Le Canadien se serait-il sauvé avec les grands honneurs sans cette blessure à Price?

«C’est difficile à dire. Il était si dominant que ç’aurait été dur de parier contre lui, a affirmé Gallagher. Ticker (Dustin Tokarski) a pris le relais. Il a fait du bon boulot. Dans le fond, on a perdu parce qu’on n’a pas été en mesure de marquer contre leur gardien (Henrik Lundqvist).»

Crédit photo : AFP

Ce calme olympien de Price est également ce qui a sauté aux yeux de Jake Allen pendant les séries de 2021, qui a vu le Canadien atteindre la finale.

«Il a réalisé de gros arrêts contre Vegas, il a changé la série. Je pouvais remarquer qu’il rentrait dans la tête des joueurs des Golden Knights. Dans les matchs à Vegas, Pricer a fait une différence. Sans lui, cette série n’aurait pas été la même», a soutenu Allen, qui complétait alors sa première campagne à Montréal.

Pour l’amour du logo

Allen connait bien la difficile réalité des gardiens. Les problèmes de hanches et de genoux qui viennent avec la profession.

Voilà pourquoi il voue un énorme respect pour Price qu’il a vu jouer, malgré la douleur «pour le logo qu’il portait devant lui».

Cela ramène tout de même à une réalité indéniable: on ne sait jamais quand le dernier tour de piste sera venu.

«Quand tu es en santé et que tu peux attacher tes patins, tu dois toujours avoir le sourire. On ne sait jamais ce qui peut survenir dans cette ligue», a lancé Allen.

Un sage conseil.