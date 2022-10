Aaron Judge a-t-il joué son dernier match avec les Yankees?

Maintenant que la saison des Yankees de New York est terminée, il y a une question qui brule toutes les lèvres des partisans du club : Aaron Judge sera-t-il de retour?

La vedette, qui vient de connaître une fantastique saison, pourrait devenir joueur autonome dans les prochaines semaines.

«Je n’ai même pas encore pensé à la prochaine étape. Nous avons du temps pour réfléchir à la question. Je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation auparavant», a dit Judge, dans la nuit de lundi, après l’élimination des Yankees en quatre matchs face aux Astros de Houston.

Les journalistes de la Grosse Pomme ont insisté et demandé à l’athlète de 30 ans s’il désirait poursuivre son association avec les Bombardiers du Bronx.

«J'ai été clair à ce sujet depuis que j'ai porté l’uniforme pour la première fois. Mais, nous n'avons pas pu nous entendre avant le camp du printemps. Je vais devenir un joueur autonome et nous verrons ce qui se passera», a-t-il répondu.

Faire sauter la banque

Judge avait refusé une proposition de contrat de sept ans, d’une valeur totale de 213,5 millions $ lors de la première journée de la présente campagne. Plusieurs affirment qu’il obtiendra beaucoup plus d’argent prochainement, dont son coéquipier Anthony Rizzo.

«Ce qu'il obtiendra sera astronomique et il le mérite, a-t-il déclaré au site MLB.com. Il a parié sur lui-même sur la plus grande scène possible, dans le plus grand marché et l'a fait avec facilité. Il devrait être récompensé en tant que joueur le mieux payé de notre sport.»

En 157 rencontres en 2022, Judge a maintenu une moyenne au bâton de ,311 et frappé 62 coups de circuit.

Nostalgique

S’il n’a pas voulu dire quelles sont ses intentions pour le reste de sa carrière, Judge s’est permis d’être fier de ce qu’il a fait lors des sept saisons où a œuvré pour les Yankees.

«D’avoir la chance de porter l’uniforme rayé et de jouer dans le champ droit du Yankee Stadium furent d’incroyables honneurs, a-t-il exprimé. Je n'ai certainement pas tenu ça pour acquis. J’ai toujours pris un moment pour le réaliser avant les matchs. Je faisais une petite prière, je regardais autour du stade et je me pinçais.»

«Il y a très peu d'individus qui ont la chance de courir sur ce terrain et de jouer devant ces partisans», a ajouté Judge.