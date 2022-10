Un deuxième sacre de suite pour Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime ne sait plus perdre. Il a vaincu l’Américain Sebastian Korda en deux manches de 6-3 et 6-4, dimanche, pour remporter le tournoi d’Anvers, en Belgique.

Il s’agit d’une huitième victoire de suite pour «FAA», qui avait également triomphé la semaine dernière au tournoi de Florence en Italie. La 10e raquette mondiale compte ainsi trois titres en carrière.

Dans le match du jour contre le 36e joueur de l’ATP, le puissant serveur a claqué sept as et remporté 85 % des échanges avec sa première balle. Il n’a ainsi fait face qu’à deux balles de bris et il a résisté chaque fois.

Auger-Aliassime a également évité les faux pas, frappant 23 coups gagnants contre seulement cinq fautes directes. Il a brillé au filet, remportant 11 des 13 échanges lorsqu’il tentait le coup.

Korda, lui, a subi deux bris, soit un lors de chaque manche. Il a commis 11 fautes directes, de sorte qu’il n’a finalement remporté que 43 % des échanges.

Il s’agit par ailleurs d’une petite revanche pour Auger-Aliassime, qui avait été éliminé par Korda en quart de finale du tournoi d’Estoril, disputé sur terre battue, plus tôt cette année. Le représentant de l’unifolié a conséquemment remporté deux des trois duels entre les deux hommes jusqu’ici.

Auger-Aliassime se rapproche ainsi d’une participation aux finales de l’ATP, qui regroupera les huit meilleurs joueurs au monde le mois prochain. Pour y participer, il compte bien être le plus actif possible; il doit par ailleurs affronter le Suisse Marc-Andrea Huesler (62e) au premier tour du tournoi de Bâle, cette semaine en Suisse.